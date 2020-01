Derecho de autor: las obras que pasan a ser de todos en 2020

Escrita por: Redacción Rosario Plus

Cada comienzo de año se celebra el "Dia del Dominio Público", ya que cada 1 de enero comienza a renovarse la lista de películas, libros y música que se liberan de los derechos de autor y que se pueden empezar a descargarse, subir, copiar y compartir de la forma que cada uno quiera de manera totalmente legal.

Aunque la lista de material liberado recién comienza, ya se pueden encontrar películas de la era del cine mudo como Buster Keaton y Harold Lloyd, la canción "Rhapsody in Blue", considerada una de las más famosas del siglo XX, y hay libros que a mas de un ratón de biblioteca va a poner contento, como es el caso de la traducción al inglés de "We" de Yevgeny Zamyatin, una novela pionera de la ciencia ficción distópica de la Unión Soviética.

Películas

Sherlock Jr. de Buster Keaton

The Navigator de Buster Keaton

The Iron Horse dirigida por John Ford

Girl Shy de Harold Lloyd

Hot Water de Harold Lloyd

He Who Gets Slapped de Lon Chaney

Peter Pan (1924 version)

Captain January de Baby Peggy

America dirigida por D.W. Griffith

Greed dirigida por Erich von Stroheim

The Sea Hawk dirigida por Frank Lloyd

Waxworks dirigida por Paul Leni

Música

“Rhapsody in Blue” de George Gershwin

“Fascinating Rhythm” con música de George Gershwin, letras de Ira Gershwin

“Nobody’s Sweetheart” con música de Billy Meyers and Elmer Schoebel, y letras de Gus Kahn y Ernie Erdman

“Lazy” by Irving Berlin

“Jealous Hearted Blues” de Cora “Lovie” Austin

“Santa Claus Blues” de Charley Straight y Gus Kahn

Libros

Tarzan and the Ant Men de Edgar Rice Burroughs

The Man in the Brown Suit de Agatha Christie

The Dream de H. G. Wells

Hay Fever de Noël Coward

When We Were Very Young de A. A. Milne

A Passage to India de E. M. Forster

The Magic Mountain de Thomas Mann

Billy Budd, Sailor de Herman Melville

Hotel Savoy de Joseph Roth

Se suponía que todas estas obran ya iban a formar parte del dominio público en el año 2000, después de haber sido protegidas por derechos de autor durante 75 años. Pero antes de que eso pasara, el Congreso estadounidense decidió extender el copyright por 20 años mas, lo que hizo que haya que esperar 95 años para poder utilizar libremente este material.

Si no hubiese sido por esa ley, ya se festejaría la liberación de los derechos de varias películas de Alfred Hitchock, Disney y algunas canciones de The Beatles, The Beach Boys y Roy Orbison, pero habrá que esperar hasta el 2040. O no...