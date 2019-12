Consejos antes de consumir los típicos alimentos de Navidad

Escrita por: Redacción Rosario Plus

Se acercan las fiestas y muchos suman alimentos que no suelen estar en la dieta habitual por lo que es fundamental tomar recaudos para prevenir problemas de salud a la hora de consumirlos. Por este motivo, desde el Instituto del Alimento recordaron una serie de recomendaciones básicas para tener en cuenta.

Uno de las pautas fundamentales es separar los alimentos crudos de los cocidos o listos para consumir, guardándolos en recipientes cerrados, colocar las carnes crudas en la parte inferior y en recipientes adecuados para evitar el derrame de sus líquidos.

Es importante no sobrecargar las heladeras para permitir la buena circulación del aire frío, verificando su buen funcionamiento a una temperatura que no supere los 5º C y que no presente exceso de hielo ya que impide que enfríe correctamente los alimentos.

Además recomiendan mantener refrigerados los alimentos considerados de alto riesgo como matambres arrollados, vitel toné, mayonesa de ave, ensalada rusa, salsas, cremas, rellenos de empanadas, sándwiches, pollos rellenos, piononos rellenos, es decir, aquellos alimentos listos para consumir. En los posible utilizar mayonesa tipo comercial. No es recomendable elaborar mayonesa casera dado el alto riesgo de contaminación.

Hay que tener en cuenta que los alimentos elaborados no deben quedar más de una hora expuestos a temperatura ambiente y por este motivo, se recomienda no elaborar comidas con demasiada antelación a su consumo. También restar complejidad a los menúes permite que el plato sea más seguro ya que cuanto más simple es el plato más seguro es el mismo.

Por otro lado, recomiendan incorporar en los menúes variedad de ensaladas frescas, diferentes a las habituales para acompañar los platos principales y entradas. Además, de consumir con moderación alimentos con mucha sal, como por ejemplo fiambres y snacks. En cuanto a los platos principales es importante elegir carnes blancas y rojas magras bien cocidas. En el caso del postre optar por ensaladas de frutas combinadas con helado o frutas frescas en brochet.

Si se compran carne de cerdo y/o sus derivados verificar que estén debidamente rotulados, lo que garantiza que fueron controlados. Asimismo, cocinar adecuadamente la carnes y evitar el consumo de embutidos de tipo artesanal, salame casero, chorizos, bondiolas.

Debido a las altas temperaturas, uno de los alimentos más consumidos son los sándwiches, por lo que se recomienda comprar este producto en comercios habilitados y antes de consumirlos deben estar siempre refrigerados debido a la gran variedad de sus ingredientes que demanda una correcta elaboración y conservación.

Finalmente, recordaron que en lo posible hay que beber jugos de frutas naturales o sin azúcar, y beber con moderación gaseosas y bebidas alcohólicas ya que poseen muchas calorías y azúcar.

Recomendaciones ante un corte de energía

Al faltar el suministro eléctrico se sugiere guardar los alimentos de mayor riesgo, como carnes y lácteos, en el freezer o congelador. Es importante ubicar las carnes en la parte inferior en recipientes herméticamente cerrados para que sus jugos no contaminen el resto de los alimentos.

Durante el tiempo que dure el corte de energía es importante evitar la pérdida de frío de las heladeras por lo que se recomienda mantenerlas cerradas. Se deben aumentar las cuidados al momento de la cocción y asegurarse que las carnes no queden crudas, para esto se deben cocinar hasta que los jugos sean amarronados.