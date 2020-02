Clásicos del rock y nuevas expresiones llegan este finde al Valle de Punilla

Con la presencia de grandes nombres del rock argentino, como Divididos, Las Pelotas, Skay, Ciro, Los Ratones Paranoicos, Babasónicos y Los Auténticos Decadentes; pero también con la fuerte irrupción de exponentes de nuevas expresiones musicales como Wos, Paco Amoroso y Ca7riel, se celebrará este sábado y domingo la vigésima edición del Cosquín Rock en el aeródromo de Santa María de Punilla.



El tradicional encuentro presentará unas 150 bandas y artistas, distribuidos en ocho escenarios, en la mayoría de los casos de acuerdo a los géneros musicales; que iniciarán sus shows a las 14 y se extenderán hasta cerca de las 3.

En este caso, el rock más tradicional, los sonidos más modernos y electrónicos, los ritmos urbanos, el blues y el espacio acústico, entre otros, forman parte de una grilla que además pretende mostrar un concepto federal.



Aunque también se tuvo en cuenta el cumplimiento del cupo femenino, sobre todo luego de las polémicas expresiones del año pasado de su organizador José Palazzo, lo cierto es que la presencia de mujeres sigue siendo poco visible en los espacios y horarios centrales.



Basta para ello repasar los nombres que se distribuirán en los escenarios Norte y Sur, los dos más importantes, en el lapso comprendido entre las 18 y el cierre de cada jornada.



Allí es donde aparecen los nombres fuertes mencionados antes, además de Guasones, Las Pastillas del Abuelo, La Vela Puerca o Los Gardelitos.



Acaso lo más curioso en estos casos en que en medio de distintos números que representan las expresiones más tradicionales del rock argentino, aparece Wos, quien actuará el domingo, a las 18.10, en el Escenario Norte, entre los shows de Los Gardelitos y La Vela Puerca.



En tanto, en el lugar que iba a ocupar Charly García, quien en estos días se repone de una lesión sufrida en la cadera tras un accidente doméstico, estará su actual banda, que interpretará canciones del máximo astro del rock argentino junto a figuras invitadas.



De los números centrales del encuentro sobresalen algunos “clásicos” del festival como Las Pelotas, con asistencia perfecta en las 20 ediciones; Ciro y Los Persas; Skay y Los Fakires; Guasones y Los Auténticos Decadentes, por citar algunos.



Entre las novedades están el regreso de Divididos; la posibilidad de ver a Los Ratones Paranoicos, quienes sólo se juntan para ocasiones especiales; una nueva reunión de Los Caballeros de la Quema; y la presencia de Hilda Lizarazu.

¡Atención! �� Estas son las cosas que SI podés y NO podés llevar a #CR20Años .

.

�� Santa María de Punilla, CBA

�� Entradas disponibles en https://t.co/nzd79muXFo pic.twitter.com/1sNnSpHMQv — Cosquín Rock (@Cosquin_Rock) February 6, 2020



Aunque figura como uno de los escenarios principales, el Sur se caracteriza por mostrar algunas expresiones musicales más alternativas, como el caso de Babasónicos, Él Mató a un Policía Motorizado. Bándalos Chinos, la chilena Mon Laferte, Nathy Peluso, Sara Hebe, Louta, Ca7riel, Paco Amoroso, Cazzu, Duki, Neo Pistea y Julieta Rada, entre otros.



El escenario Urbano tendrá como principal atractivo a Dante Spinetta y Emmanuel Horvilleur, quienes a pesar de mostrar sus shows solistas se especula con una posible efímera reunión de Illya Kuryaki and The Valderramas; y Militantes del Clímax.



Otros números interesantes del segundo día del Cosquín Rock ocuparán el escenario Popart XXI con el proyecto de Benito Cerati, Zero Kill; Sr. Flavio y su banda; Vanthra, el proyecto del ex Catupecu Machu Fernando Ruiz Díaz; Indios; y el álter ego de Mateo Sujatovich, Conociendo Rusia.



El espacio acústico será ocupado este año por los mexicanos Molotov, que en las dos jornadas desplegarán su espectáculo “El desconecte”; en tanto que también se mantendrán los ya tradicionales espacios dedicados al blues y al heavy metal.