Black Mirror: "El público no está preparado para la nueva temporada"

Escrita por: Redacción Rosario Plus

Black Mirror supo marcar un antes y un después en el mundo de las series a fuerza historias que aunque aparentaban ser normales, escondían una oscura realidad que hacian sentir que no estaba tan alejada del mundo real.

Los creadores se aventuraron a explorar un “futuro no tan lejano” realizando predicciones de asuntos que tratamos hoy día: qué pasará cuando la tecnología nos domine por completo o lo que nos espera cuando nos dejemos seducir por los avances del futuro. Algo que se podría calificar como una serie de "no ficción".

Y luego de cinco temporadas muchos fans esperan nuevos capítulos, pero considerando el contexto actualde crisis a nivel global, el creador de la serie no está seguro que sea el momento indicado de estrenar algo que indague el lado oscuro del mundo. Durante una entrevista con Radio Times, Charlie Brooker, el guionista y productor reconoció que, aunque querría estrenar más episodios de su serie, no estaba muy seguro si “los espectadores estarían preparados para digerir una nueva temporada en estos momentos”,

“En estos momentos, no sé qué ganas habría de ver historias sobre sociedades que se destruyen, así que no estoy escribiendo nada para episodios de Black Mirror. Ahora mismo estoy re-visitando mis habilidades cómicas, así que he estado escribiendo guiones con la intención de hacerme reír”.

Así que por lo pronto Black Mirror se toma un descanso, y su creador se prepara para los premios Emmy 2020, ya que el capítulo Smithereens, protagnizado por Andrew Scott, podría competir a Mejor película para televisión, categoría que la serie ya ganó por los episodios San Junipero (temporada 3), USS Callister (temporada 4) y Bandersnatch, la primera película interactiva basada en la serie.