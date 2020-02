Belgrano ayudará a un hincha a arreglarse un tatuaje defectuoso

Escrita por: Redacción Rosario Plus

Diego, un hincha de Belgrano de Córdoba, acudió a las redes sociales de su club para poder arreglar un tatuaje defectuoso. El fanático del "pirata cordobés" realizó un pedido de ayuda a la comunidad, a través de Twitter, para poder llevar con orgullo el color celeste de su equipo.

El jóven publicó una foto del tatuaje que le habría hecho su hermano mientras aprendía el oficio y que estaba un poquito desprolijo.

“@pirata_diegodrc me arrobo a mi mismo xq kiero arreglarme este escracho que me hizo mi hermano aprendiendo a tatuar 0 pulso el vago jaja… (no me lo arreglo xq esta dura la mano) *llorando para que se apiaden de mi*”, escribió en Twitter.

@pirata_diegodrc me arrobo a mi mismo xq kiero arreglarme este escracho que me hizo mi hermano aprendiendo a tatuar ��‍♂️��‍♂️... 0 pulso el vago jaja... (no me lo arreglo xq esta dura la mano) *llorando para que se apiaden de mi* �� pic.twitter.com/2Asmc2i63F — diego drc⚓�� (@pirata_diegodrc) January 25, 2020

El el hilo de “tintas” que propuso la comunidad celeste, muchos pusieron ejemplos de cómo llevan a Belgrano en el cuerpo y el caso de Diego llamó particularmente la atención de todos. Tanto así, que la cuenta oficial de Belgrano no quiso dejar solo a su hincha y ayudó con un RT.

“¿Qué les parece si ayudamos al amigo pirata a arreglar ese escracho? Si este tweet llega a los 1500 “Me gusta”, ¡le regalamos la reparación!” indicaron.

Por ahora, el posteo tiene más de seis mil likes y Belgrano le pidió al chico que se comunique para coordinar la “entrega” del premio. ¡Final feliz!