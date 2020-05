Bad Bunny sacudió la cuarentena y lanzó su tercer disco

Escrita por: Redacción Rosario Plus

El músico puertorriqueño Bad Bunny, exponente de reggaetón en el mundo, lanzó su tercer álbum “Las que no iba a salir”, en plena cuarentena y sorprendió a sus seguidores.



Tras romper récord de visitas en su fiesta virtual que compartió a través de su cuenta de Instagram y consolidar el éxito de su segundo disco “YHLQMDLG (Yo hago lo que me da la gana)”, el músico conocido como el “conejo malo” lanzó su tercera producción.



“Las que no iban a salir” hace honor a su nombre ya que, durante la celebración, en la que el cantante tocó sus canciones preferidas y cantó temas inéditos que luego plasmó en este nuevo disco. Grabado en menos de una semana en su casa.



Se trata de un álbum de 10 temas que contienen la esencia del ritmo urbano combinado con sonidos innovadores Este disco también contó colaboraciones de artistas de la talla de Don Omar, Jhay Cortez, Nicky Jam, Yandel y Zion y Lennox.



Actualmente, “YHLQMDLG” es uno de los 10 álbumes más vendidos de 2020 en Estados Unidos y sobrepasó los 1.5 billones de reproducciones en Spotify.