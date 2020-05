Adele reapareció en las redes y causó impacto por su nueva figura

Escrita por: Redacción Rosario Plus

La cantante británica Adele reapareció este miércoles en redes sociales para agradecer los mensajes de cumpleaños recibidos al cumplir 32 años y aprovechó para agradecer el papel de los trabajadores esenciales durante la pandemia. Asimismo, generó gran impacto por su nueva figura.

En una publicación en Instagram, colgó una fotografía en que se la ve detrás de una gran corona floral luciendo un vestido corto de color negro, tras revelar a finales del año pasado que había estado siguiendo una dieta basada en comida saludable y ejercicio que le había ayudado a perder varios kilos.

"Gracias por el cariño durante mi cumpleaños. Espero que estéis seguros y sanos durante este periodo loco. Me gustaría dar las gracias a todos los trabajadores esenciales y que están en primera línea por mantenernos a salvo mientras arriesgan sus vidas. Sois realmente nuestros ángeles", escribió Adele.

Se trata de su primera publicación de 2020, ya que no aparecía en esta red social desde las fiestas pasadas. En febrero, la autora de títulos como "Someone Like You" y "Rolling in the Deep" reveló que estaba preparando un nuevo álbum, bajo el título "30", que se publicaría en septiembre.

(EFE)