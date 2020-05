Acusan a Justin Bieber y Ariana Grande de pagar para liderar los rankings

Escrita por: Redacción Rosario Plus

El éxito no viene gratis y suele estar acompañado de muchas polémicas y envidias. Y aunque no se sabe si este es el caso de Justin Bieber y Ariana Grande, sin duda su último éxito les está trayendo dolores de cabeza gracias al rapero 6ix9ine, que recién salido de la cárcel no para de tirar beef con todo el mundo.

Mientras pasa sus días bardeandose con Snoop Dog, también aprovechó para acusar a los dos artistas pop de manipular las ventas de su última single juntos, Stuck With U, para conseguir el número uno de las listas (y, obviamente, arrebatárselo a él). El cruce de mensajes en las redes ha hecho que a polémica sea de lo más comentado en estos momentos.

Hace menos de dos semanas que Justin Bieber y Ariana Grande unieron fuerzas para sacar a la venta Stuck With U, una canción inspirada en el confinamiento con la que pretenden recaudar fondos para ayudar en esta crisis sanitaria que vivimos a nivel global. Pero el éxito de este tema no le cayó bien a 6ix9ine y grabó un vídeo lanzando unas acusaciones en las que señalaba a Ariana Grande y Justin Bieber, acusándolos de manipular las ventas para llegar al top de ventas.

Ni Ariana ni Justin se han quedado callados. Ambos le han respondido por las redes sociales, la primera de una forma un poco más sutil mientras que el segundo le ha advertido de que si se metía con su compañera, también lo estaba haciendo con él.

Y aunque ambos dicen que es mentira lo que Takeshi afirma, el rapero dice tener pruebas de movimientos sospechosos con tarjetas de créditos que demuestran que ellos mismos compraron su canción muchas veces para poder estar primero en los ranking. Lo que explicaria que en pocos días su nueva canción pasara de estar en el puesto 5 al puesto 1, por encima de 6ix9ine.

¿Envidia, jugada comercial o realmente hay tongo?