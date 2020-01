Shilton no supera la mano de Dios: "Maradona es un tramposo"

Escrita por: Redacción Rosario Plus

Peter Shilton, ex arquero de Inglaterra, catalogó a Diego Maradona como "el mejor jugador de la historia", aunque admitió que no lo respeta "como deportista" y nunca lo hará por no haberse disculpado del gol que le convirtió con la mano en los cuartos de final del Mundial de México 1986.

"Siempre digo que Maradona es el mejor jugador de la historia, pero no lo respeto como deportista y nunca lo haré", declaró el mundialista con el representativo inglés también en España 1982 y en Italia 1990.

"He visto a otros jugadores hacer trampa, admitirlo y disculparse. Pero su actitud explica por qué hay animosidad. Así como Maradona no se disculpará, yo no le daré la mano ni lo reconoceré", sentenció Shilton en una entrevista brindada al diario inglés The Sun.

Maradona le convirtió a Shilton dos goles en los cuartos de final de México 1986, uno de ellos considerado como "el gol del siglo", el segundo, mientras que el primero el "10" lo anotó tras haber impactado la pelota con el puño izquierdo ante la salida del arquero en un centro.

"Ese partido se recuerda por las razones equivocadas. Hice todo lo que pude y la famosa foto muestra que estoy más cerca de la pelota que su cabeza. Es por eso que lo golpeó con la mano", explicó la jugada el histórico arquero del Leicester City del fútbol inglés.

"Siempre hay personas que dicen: 'Oh, él te superó'. No me superó. Él hizo trampa", expresó.

El bicampeón de la Liga de campeones de Europa con Leicester en las ediciones de 1978-79 y 1979-80 además aseguró que en caso de haber existido el VAR durante ese Mundial hubiese sido "brillante" para el combinado inglés.

"No soy solo yo. Todo el equipo de Inglaterra sufrió porque Maradona hizo trampa. La gente se queja sobre la aplicación del VAR en estos días, pero habría sido brillante para nosotros en ese caso", expresó.

"Lo admitió (sobre Maradona) de forma indirecta, diciendo que era la Mano de Dios. Pero no se disculpó ni mostró ningún remordimiento", concluyó Shilton.

(Télam)