Scocco "se va a tomar su tiempo" para decidir sobre su futuro

Escrita por: Redacción Rosario Plus

La decisión del goleador Ignacio "Nacho" Scocco de continuar o no en River Plate después del 30 de junio mantiene en vilo a los hinchas de Newell's. Su representante Fabián Soldini afirmó que el futbolista va a anunciar su decisión cuando esté por finalizar su contrato y que "hay muchas chances" de que termine su carrera en la Lepra. Eso sí, el agente no aclaró cuándo ocurrirá eso.

Scocco había planteado dudas en su continuidad en River ante la posibilidad quedar sin lugar en el equipo titular porque en su puesto rindieron muy bien Matías Suárez y el colombiano Rafael Santos Borré, lo que lo obligó a ingresar siempre en los segundos tiempos de cada partido.

En tanto, desde el lado de Newell's se acercaron durante las últimas semanas para tentarlo con un regreso, para que se sume a otros históricos leprosos como "Maxi" Rodríguez y Pablo Pérez, quienes desean que el equipo dirigido por Frank Darío Kudelka vuelva a pelear los campeonatos.

"Todo esto se alarga, Nacho es un chico inteligente, se va tomar su tiempo, él tiene contrato hasta el 30 de junio, es muy respetuoso. Yo pienso que al primero que le va a comunicar de cualquier decisión que tome va a ser a Gallardo”, señaló Soldini a LT3.

Y agregó: “Lo que pasa es que Nacho encontró un lugar en donde se siente muy cómodo en Buenos Aires, se siente muy cómoda la familia. Cuando hablamos Nacho me dice, voy a esperar, voy a ver, no me quiero apurar, no quiero tomar una decisión que después me arrepienta, él siempre tiene que consultar con la familia que lo vive hablando".

“Hay muchas chances de que Nacho termine su carrera en Newell´s, porque lo conozco y sé que quiere terminar su carrera en Newell´s. Se encuentra con estado físico extraordinario, cambió su alimentación y le quedan dos años de carrera en un alto nivel”, concluyó Soldini.