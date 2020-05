River cumple años y lo celebra con una propuesta solidaria

Escrita por: Redacción Rosario Plus

River Plate celebrará hoy el 119 aniversario de su fundación de manera particular, ya que no habrá iniciativas oficiales de carácter institucional pero sí cientos de propuestas solidarias en todo el país para ayudar a los sectores más vulnerables en medio de la pandemia de coronavirus.



En ese marco, la Subcomisión del Hincha de River Plate junto con otras organizaciones identificadas con el club (filiales, agrupaciones políticas y grupos de simpatizantes) llevarán alimentos y viandas de comida a comedores barriales del Gran Buenos Aires y el interior del país.



Sin la posibilidad de realizar el festejo habitual de cada año en los quinchos del estadio Monumental, los socios y miembros de las 37 agrupaciones políticas, junto a diferentes filiales, dirán presente con actividades benéficas para los más necesitados.



Los cálculos previos de los organizadores de esta campaña federal prevén que más de 20 mil personas recibirán las donaciones que incluyen, además, los alimentos para el tradicional locro del 25 de Mayo, fecha patria coincidente con el nacimiento de River.



“Tomaremos todas las medidas recomendadas de distanciamiento social e higiene, mantendremos la distancia entre todos, y utilizaremos tapabocas, barbijos, guantes y desinfectante en todo momento al llegar a los comedores", se comprometió la Subcomisión del Hincha a través de un comunicado.

La campaña a la que se fue sumando gente de todo el país se hizo por las redes sociales con el hashtag #AlmuerzoSolidario119RiverPlate y ya se confirmaron donaciones en comedores de Mendoza, Santa Fe, Tucumán, Neuquén y Formosa, entre otras provincias.



A la iniciativa se plegaron también hinchas identificados con tradicionales banderas que suelen estar en el Monumental o en los viajes que el equipo realiza por el interior y el extranjero.

Gallardo, la voz

Marcelo Gallardo, el técnico más ganador de la historia de River Plate, ofició de locutor en el video institucional publicado este lunes en redes sociales por el aniversario 119no. de la fundación del club, cuyo mensaje deja una enseñanza intrínseca en su exitoso ciclo deportivo: "Los deseos no llegan solos, hay que salir a buscarlos".

El "Muñeco" hace con su voz un repaso de la historia de River, que está articulado con imágenes de los grandes ídolos, los momentos más gloriosos y también los más duros como el paso del equipo por la Primera B Nacional.



“En cada cumpleaños pedimos nuestros deseos. Lo que nadie te dice, es que éstos no llegan solos. Hay que salir a buscarlos. Como hizo aquel grupo de trabajadores, que juntos, en un día como hoy, se unieron detrás de un deseo: formar un club. Y formaron el club más grande de todos”, introduce Gallardo.



Con la imagen del Monumental, del "Charro" José Manuel Moreno y del célebre equipo "La Máquina", la grabación prosigue: “Ese deseo inspiró a otros a ser los mejores, convirtiéndose en una verdadera máquina. Nunca pararon hasta conseguirlo".



"Y cuando el deseo se hace esperar por mucho tiempo, después de nunca bajar los brazos, la conquista se transforma en leyenda”, reflexiona junto a la imagen de Ángel Labruna.



“Hay deseos de mil colores (surge el gol del "Beto" Alonso en la Bombonera con la pelota naranja). De hazañas y de epopeyas, que buscamos repetir en la memoria. De príncipes (Enzo Francéscoli) y héroes. Y de chicos que se vuelven gigantes (Pablo Aimar, Javier Saviola y el propio Gallardo)”.



El repaso histórico de River no olvida el momento deportivo más dramático y refresca la salida del equipo el día del regreso a Primera División ante Almirante Brown en el Monumental: “Pero también hay momentos que jamás deseamos. Momentos de meterse en el barro. Para salir más fuertes, más fuertes que nunca”.



Ello abre paso a los instantes más felices en la vida del club, coincidentes con su ciclo de entrenador: “Y aunque digan que si los contás en voz alta no se cumplen, algunos deseos hay que gritarlos. Porque cuando creés, lográs lo que ni siquiera te habías animado a soñar”.



El cierre del video es con la corrida de "Pity" Gonzalo Martínez para anotar el tercer gol de la final de la Copa Libertadores 2018 ante Boca en Madrid y finalmente el saludo del "Muñeco", mirando a cámara y con la camiseta de la banda roja: “Felices 119 años a mi querido River Plate, gracias”,