Peratta: "Con el mercado no se sabe qué va a pasar"

Escrita por: Redacción Rosario Plus

El director deportivo de Newell's Sebastián Peratta realizó un balance de su gestión, que lleva casi dos años, y aclaró que la incertidumbre sobre lo que viene en el corto plazo es muy grande. Además, puso en duda su continuidad atado al proyecto de la dirigencia actual.

En una videoconferencia de prensa, el ex arquero contó que "ya estamos trabajando en la temporada que viene" aunque con las complicaciones obvias por los tiempos que atraviesa el fútbol argentino y del mundo. El mercado de pases, a esta altura, suena lejano pero debe ser una cuestión a atender.

Por lo pronto, el director deportivo adelantó que la intención es continuar con el entrenador Frank Kudelka ya que "ha sido muy importante". Dijo que "estaría todo dado" y que "la dirigencia tiene que terminar con él distintas cuestiones de planificación, pero no creo que sea una complicación".

También Peratta fue consultado sobre la posibilidad de conseguir el regreso de Ignacio Socco, algo que parecía encaminarse antes del parate del fútbol. Al respecto habló solo de deseos y prefirió "no generar expectativas".

"Estamos planificando en base a lo que tenemos, después con el mercado no se sabe qué va a pasar. Hablamos con todas las partes, se trata de pensar en escenarios posibles pero siempre dentro de un marco de imaginación. No hay manera de saber qué puede pasar", concluyó.

Balance y futuro

"Fueron casi dos años durísimos", subrayó el ex arquero sobre su trabajo en Newell's en el último tiempo. Dejó en claro que tiene una vinculación con la dirigencia actual y que "sería imposible" trabajar con otra comisipon.

"No creo que sea importante hablar de mí, me banqué las cosas que se dijeron en este tiempo siempre en silencio. No soy protagonista ni lo quiero ser. Cristian D'amico me invitó a sumarme a un proyecto que comenzaba y ayudé desde mi lugar, soy una pieza más", se excusó.

Peratta dijo que como director deportivo carga "una mochila muy pesada, difícil de llevar" y que si "sale uno, viene otro".