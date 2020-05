Maxi y el secreto sobre la eliminación a Boca en la Libertadores 2013

Escrita por: Redacción Rosario Plus

Maxi Rodriguez recordó, en una entrevista, la histórica clasificación de Newell's a las semifinales de la Copa Libertadores 2013, cuando se impuso al Boca de Juan Román Riquelme en una interminable definición por penales. En este marco, contó una curiosa anécdota con el entonces arquero leproso, Nahuel Guzmán

En total, se patearon 26 tiros directos y quien marcó el último y decretó el 10-9 para el pase a las semifinales de la Copa fue "La Fiera". “Era tanto el sufrimiento que había de los dos lados que no se terminaba más. Nunca me pasó algo igual”, confesó Maxi, quien además contó que lo sorprendió una frase del "Patón" segundos antes de la definición.

"Me acuerdo que me tocó definir a mí y cuando voy caminando y llego a la medialuna del área grande, el Patón me abraza y se me pone a contar un chiste cortito al oído. Él está loco, es demasiado especial”, agregó en diálogo con TyC Sports.

Aquella serie, que había terminado igualada sin goles en ambos encuentros, terminó con victoria de Newell’s por penales en el Marcelo Bielsa. Luego, la Lepra quedaría eliminada en semifinales ante Atlético Mineiro, que más tarde se consagraría campeón al superar en la final a Olimpia de Paraguay.