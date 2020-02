Maxi Rodríguez: "A Lionel le diría que venga y trataría de convencerlo"

Escrita por: Redacción Rosario Plus

El retorno de Pablo Pérez al Parque Independencia y la chance de sumar a Ignacio Scocco al plantel a mitad de año, si no renueva su vínculo con River antes de junio, ilusionan al hincha leproso y renuevan la esperanza sobre una posible llegada de Lionel Messi al club.

"A Lionel le diría que venga y trataría de convencerlo. Si son algunos meses o un año puedo llegar a esperarlo y pilotearla, después no hay forma de esperarlo", comentó entre risas el emblema rojinegro, en diálogo con Súper Deportivo por Radio Villa Trinidad.

El capitán leproso tiene 39 años y su carrera profesional está llegando a su fin; por lo tanto, para volver a compartir entrenamientos y partidos con la Pulga, el arribo de la estrella del Barcelona tendría que darse antes de fin de año.

"El hincha de Newell’s siempre va a soñar con su regreso, pero son cosas que hay que tomarlas con calma y mucho respeto. Si ocurre será algo impresionante. Como fue en su momento cuando vino Maradona, era el mejor jugador del mundo en ese momento y son personas que futbolísticamente pasan ciertos límites. Pero estamos hablando de algo que no sabemos si puede llegar a pasar".

A principios de febrero, Messi expresó su enojo con Eric Abidal, su ex compañero y actual secretario técnico de Barcelona, por haber acusado al plantel de no estar "satisfecho" y de "no trabajar mucho" bajo la conducción del despedido Ernesto Valverde. La pelea entre los referentes del club puso en duda la continuidad de Leo en el equipo culé.