Marco Ruben: "Vuelvo más maduro, con las fuerzas renovadas y mucha ilusión"

Escrita por: Redacción Rosario Plus

El ídolo canalla, otra vez en casa. (Rosarioplus.com)

Marco Ruben, delantero y referente de Rosario Central, fue presentado este viernes en el Gigante de Arroyito. En conferencia de prensa, el futbolista se mostró entusiasmado por comenzar su tercera etapa en el club de sus amores. “Vuelvo más maduro, con las fuerzas renovadas y mucha ilusión”, señaló.

“Jugar en Central es lo que quiero hacer. Nos sentimos muy bien mi familia y yo por poder hacer lo que sentimos. Estoy ilusionado con arrancar la pretemporada, volver a ponerme la camiseta, sentirme bien adentro de la cancha y ayudar a que este sea un gran semestre. Todavía me siento en condiciones de dar mucho”, subrayó el 9.

El delantero, que viene de jugar en el club brasilero Atlético Paranaense, mencionó: “Me fui de Central porque en ese momento sentía que estaba bloqueado y no le podía dar lo mejor al club. Vuelvo más maduro, con las fuerzas renovadas y mucha ilusión”, y reveló que “en principio” continuaría en el club de Arroyito por seis meses más.

Asimismo, Ruben explicó: “Cuando me fui no sabía si iba a regresar, pero con el correr del año me di cuenta de que no quería estar afuera. Me estaba costando mucho en lo personal y en lo familiar. Con mi mujer queremos que nuestros hijos estén asentados. Después de la muerte de mi padre termine de decidirlo”.

“Estoy con mucha ilusión de poder hacer las cosas bien, algo que en otras etapas de mi carrera me ha faltado. Siempre dije que tenía dos grandes objetivo: uno era salir campeón con Central y otro, que es mucho más difícil, poder ser goleador histórico. Pero no quiero terminar haciendo goles entrando para patear penales”, acotó entre risas.