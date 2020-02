Los esquemas y variantes para incluir a Pablo Pérez entre los once

Escrita por: Redacción Rosario Plus

La llegada de Pablo Pérez a Newell's ilusiona a los hinchas leprosos. Su indiscutida inclusión en el equipo titular obliga a un movimiento de nombres y tal vez hasta de esquema en los planes del director técnico, Frank Kudelka.

Obviamente el DT aún no se refirió a los cambios que seguramente realice, dado que la incorporación es reciente. Sin embargo, respondió la semana pasada cuando los rumores de la llegada del volante empezaron a prender: "A mí damelo, conmigo jugó un año de titular y no lo expulsaron nunca, es Pablo, damelo (...) él es un jugador de jerarquía, lo hemos visto el otro día (contra Boca), más allá de las vicisitudes de la expulsión".

Por lo pronto, quienes sí empiezan a imaginar su equipo con la inclusión de PP8 son los hinchas. Además, no escapa del análisis periodístico. Para empezar, Pérez podría ocupar el lugar de Mauro Formica. No para jugar de creador como el Gato, sino para hacer su aporte apenas más retrasado junto a Aníbal Moreno, y el respaldo de Julián Fernández.

Gato afuera o reinventado

El rendimiento actual de Mauro Formica no es el que esperan en Newell's y su condición de indiscutido ya no es tal. En el 4-3-3 de Kudelka, el Gato está obligado a dar una mano en la recuperación y a retroceder a ocupar un espacio cuando la Lepra no tiene la pelota, rol que sin dudas le sentaría mejor a Pablo Pérez.

Con Pérez de interno y Formica en el banco

El cambio pieza por pieza asoma como lógico, aunque la decisión de sacar a un referente tampoco es sencilla. Por eso tal vez el entrenador analice dejar a Formica entre los once pero con otra función, más suelto y cerca del área rival. Así dejaría el equipo alguno de los delanteros (Leal o Albertengo), quedando tres "livianitos" para rotar permanentemente en el último tramo de la cancha.

El Gato como "falso 9"

Por el pibe

Anibal Moreno y Pablo Pérez son lo que en estos tiempos se denomina "volantes mixtos", pero eso no quiere decir que haya lugar para uno solo. La joven promesa y el experimentado pueden convivir en el campo de juego. Y la presencia de PP8 servirá para el crecimiento de quien ante San Lorenzo marcó su primer gol.

De cualquier manera, vale contemplar la posibilidad ya que un hipotético ingreso de Pérez por Moreno no traería consigo un cambio de sistema. "Tocar lo menos posible" es algo que ciertos entrenadores prefieren.

Nombre por nombre y a otra cosa

¿PP5?

Una opción que parece lejana: Pablo Pérez como volante central. Aunque tiene quite y le sobraría oficio para pararse en el círculo central, la de mediocentro no es una posición que el ex Independiente conozca demasiado.

Pérez puede ser la rueda de auxilio perfecta para Fernández -quien muchas veces no llega a ocupar los espacios- y no su reemplazante.

El 8 jugando como 5

¿Qué le aporta Pablo Pérez a Newell's?

La evolución de Pablo Pérez desde su útima salida de Newell's ha sido notable. A sus aptitudes le sumó voz de mando y no por nada llegó a ser capitán de Boca. Lo que le falta es lo que salta a la vista: bajar un cambio a la hora de meter la pierna.

Dinámica, sentido de la ubicación, sacrificio, media distancia, son algunos de los atributos de un mediocampista completo. Su capacidad para dar una mano en la recuperación será un alivio para Julián Fernández y su facilidad para pasar la pelota hacia adelante tal vez sirva para hacer de Newell's un equipo más profundo.

El bonus es que no necesitará adaptación. Pérez sabe perfectamente lo que es vestir la camiseta de Newell's y se debe morir de ganas por volver a hacerlo.