Ledesma no se va de Central: "Me quiero quedar para pelear lo que viene"

Escrita por: Redacción Rosario Plus

El arquero de Rosario Central Jeremías Ledesma habló este martes en conferencia de prensa y aclaró que la decisión de rechazar la oferta de San Lorenzo fue "personal". En tanto, aseguró que se queda para "pelear lo que viene" con el club de Arroyito.

"Es una decisión personal no ir a San Lorenzo. Después, uno no quita la posibilidad de irse en algún momento pero ahora me quiero quedar seis meses acá para pelear lo que viene", manifestó el futbolista en Arroyo Seco.

"Tengo entendido que Diego (Cocca) dijo que no en el momento en el que San Lorenzo se comunica con una oferta. Ahí se terminó el tema y salí a aclararlo el fin de semana para que no se generen confusiones sobre mi decisión de quedarme", agregó el oriundo de Pergamino.

Por otro lado, el arquero, de 26 años, adelantó que no tendrá "ningún problema" en cederle la capitanía del conjunto "canalla" al delantero Marco Ruben, el ídolo que retornó al club luego de su paso por Athletico Paranaense, de Brasil.

Cabe señalar que este martes, el plantel canalla completó el quinto día de la pretemporada en el predio de Arroyo Seco, con vistas a la reanudación de la Superliga.