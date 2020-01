Laso: "Es una oportunidad para demostrar de lo que uno está hecho"

Escrita por: Redacción Rosario Plus

El defensor Joaquín Laso, flamante incorporación de Central, dialogó este martes en conferencia de prensa en el predio de Arroyo Seco. “Esta es una oportunidad para demostrar de lo que uno está hecho”, señaló el futbolista nacido en la localidad de Balcarce.

“Central es una institución muy grande y pocas veces suele pasar que todas las patas de un club quiera que estés acá, ayudando. Eso me convenció y me motivó un montón para trabajar tranquilo, sin presiones”, mencionó al inicio Laso.

Y agregó: “Esta es una oportunidad para demostrar de lo que uno está hecho, de lo que es capaz, de lo que puede hacer". En tanto, el ex jugador de Argentinos Juniors y Vélez Sarsfield reveló que “Me siento bien físicamente. Tendré que ponerme a ritmo, a la par de los compañeros”.

Sobre sus preferencias a la hora de jugar, señaló: “Me siento más cómodo de central, es donde más puedo aportar, pero si me toca jugar de lateral no tengo problema”. En este sentido advirtió que aún no dialogó con el entrenador Diego Cocca sobre el tema.

El defensor de 29 años se declaró en libertad de acción tras ganarle un litigio a Atlético de San Luis de México. En este marco, firmó con Central un contrato por las próximas tres temporadas.

Laso pasó por Tigre, Unión de Mar del Plata, Atlético Roque Pérez, Huracán de Tres Arroyos, Sportivo Italiano, Argentinos Juniors, Vélez Sarsfield y Atlético de San Luis y es la segunda incorporación de Central, luego de la vuelta del delantero Marco Ruben, quien regresó del préstamo con Atlético Paranaense de Brasil.