Kudelka: "Fuimos superiores en todos los aspectos"

Escrita por: Redacción Rosario Plus

El DT de Newell's Old Boys, Frank Kudelka, valoró la actuación de sus dirigidos y afirmó: "Creo que fuimos superiores en todos los aspectos, no solo en el resultado".

"Un juego de esta naturaleza uno lo espera, porque entrenamos para ello", comentó el entrenador leproso, en conferencia de prensa tras la goleada ante Colón en el Coloso Marcelo Bielsa. "La verdad jugamos con mucha jerarquía y uno está muy contento por ellos y por todos", añadió.

"Creo que fuimos superiores en todos los aspectos, no solo en el resultado, desde el primer momento hasta el último, se dio un partido casi perfecto, así que bienvenido sea", señaló.

En cuanto a la lesión del lateral derecho de la Lepra, el técnico dijo: "Esperemos que (Facundo) Nadalín no tenga nada, tal vez salió más por preocupación, pero si lamentablemente tiene algo no tengo más laterales derechos, tendré que inventar". "Uno nunca quiere se lesionen jugadores, más en un contexto de partido bastante favorable, no tengo todavía el parte, a priori tenemos expectativas buenas, vamos a ver con el correr de la semana", agregó.

"Hubo varios partidos que no éramos contundentes, hoy volvió esa contundencia en cuanto a cantidad de goles", destacó el DT rojinegro y detalló: "El equipo sostuvo siempre un lineamiento de posesión del balón, de principio a fin , recuperación rápida, ante un rival que sabíamos que podía contragolpear rápido, fuimos muy efectivos en el juego aéreo cuando ellos apostaron a eso y fuimos muy intensos".

Sobre la posición de la Fiera, Kudelka explicó: "A mí me gusta mucho jugar sin puestos fijos en ataque, lo hice en otros lugares y me ha salido bien, yo creo que aquí se está viendo eso, una posesión bastante estratégica que es hacer descansar a Maxi por adentro y no con el ida y vuelta de los laterales. Y después la rotación y mientras hagamos goles, bienvenido sea".

"Realmente el equipo hoy mostró capacidad en la posesión, tranquilidad, verticalidad, abanicó, fueron muchos factores que se entrenan, pero la jerarquía de los jugadores hizo que lo podamos demostrar", manifestó Kudelka t agregó: "El equipo nunca perdió la pelota aún ganando y con un jugador demás, siempre apostó a la tenencia ".

También, Frank se refirió a las incorporaciones del último mercado de pases: "Cuando uno busca refuerzos, trata si se puede reforzarnos con jugadores que ya conocemos, como fueron los casos de (Sebastián) Palacios y Pablo Pérez, eso acorta muchísimo el tiempo de entendimiento, ellos me conocen a mí y yo a ellos, es mucho más fácil insertarlos, más allá de su jerarquía que demuestran".