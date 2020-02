Jumatano Amani, vuelo directo de París a Rosario en busca de talentos

Escrita por: Andrea Deheza

Cuando Burkina Faso, África, se independizó de Francia, Jumatano Amani tenía 8 años y había descubierto su pasión por el tenis. El sueño de llegar ser un jugador profesional, de color y que venía desde los confines de mundo no presentaba un panorama para nada sencillo. Pero su pasión por este deporte y sus virtudes con la raqueta fueron más fuertes que los prejuicios de aquella época y terminó representado al país galo.

Desde ´76 hasta ´83 Jumatano participó del circuito profesional de tenis, mezclándose entre los 100 primeros en época de Guilermo Vilas, Jimmy Connors, el sueco Bjorn Borg, Arthur Ashe entre otros y aunque sigue disputando campeonatos seniors en distintos países, desde hace décadas es entrenador en el Tennis Cub de Paris, una de las escuelas más tradicionales de Francia.

Desde allí vino Amani a Rosario en busca de talentos. Encantando por el clima de la ciudad, en el French Clay Tenis se reunió con un grupo de notables entre los que se encontraban el exjugador y capitán del equipo argentino de la Copa Davis Modesto “Tito” Vazquez y Ernesto Ruiz Bry ex tenista profesional y coach de Guillermo Vilas.

El anfitrión de la jornada fue Saúl Erlicher, director del club y entrenador de Luisina Giovannini -una de las grandes proyecciones del tenis nacional-.

“La idea por la que me embarqué es este viaje es para poder seguir de cerca a los jugadores de esta zona, que se destacan por su talento, garra y el esfuerzo que hacen para poder llegar y permanecer en un circuito profesional que les queda tan lejos de todo”, dijo Amani en declaraciones a Rosarioplus.com y agregó: “La diferencia con Europa es que allá es todo más accesible, por lo que los jugadores no cuentan con ese plus que tienen los argentinos”.

El entrenador francés tiene previstas varias reuniones aquí en Rosario para poder establecer algún tipo de intercambio que sea beneficioso para los tenistas de los dos países. “Estoy convencido de que es una muy buena propuesta, por ese motivo me encuentro aquí con este grupo de profesionales a los que les sobra experiencia y estamos evaluando distintas opciones de trabajo. Además el clima de esta ciudad posibilita que los jugadores puedan entrenar gran parte del año al aire libre y no tener que hacerlo bajo techo en épocas invernales tan crudas como sucede en París”.