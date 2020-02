Gallardo recibió el alta y quiere dirigir a River en Santa Fe

Escrita por: Redacción Rosario Plus

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, recibió el alta médica este viernes tras haber sido sometido a una intervención quirúrgica debido a un cuadro de cálculos renales y pese a que le recomendaron reposo, su deseo es ir a Santa Fe y dirigir al equipo que el domingo visitará a Unión, por la fecha 19 de la Superliga.



"Estoy bien, debo tener algunos cuidados por unos días según indicaron los médicos. Nada me impide estar el domingo en Santa Fe, lo que no puedo hacer es actividad física, de manera que si me siento bien dirigiré la práctica de mañana", expresó el "Muñeco" Gallardo, de 44 años, en diálogo con los medios de prensa apostados a la salida de la Clínica en la que fue operado.



Gallardo comenzó a sentir fuertes dolores a raíz de los cálculos renales el martes último por la tarde luego de la práctica que River efectuó en el predio que posee en Ezeiza, y luego de ser examinado quedó internado, a la espera de que su organismo elimine los cálculos, algo que no sucedió y por esa razón se decidió operarlo en la Clínica Los Arcos, en el barrio porteño de Palermo.



"Estuve doblado de dolor, recién me estoy enderezando de nuevo", reveló el "Muñeco", quien espera sentirse bien para poder dirigir la última práctica este sábado y luego viajar a Santa Fe, caso contrario River será conducido por su ayudante de campo, Matías Biscay.



"Quiero agradecer a la gente que me escribió muchos mensajes lindos, recibí mucho cariño. Estuve siempre al tanto de lo que hizo el equipo durante estos días, pese a que el martes estaba dolorido, siempre estuve informado de todo", aclaró el entrenador más exitoso de la historia de River.



River, líder de la Superliga con 36 puntos, visitará el domingo desde las 21.45 a Unión, que sumó 23 unidades.