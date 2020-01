Cocca mostró su fastidio por la partida de varios titulares

Escrita por: Redacción Rosario Plus

Comenzó la pretemporada de Rosario Central con 27 futbolistas, de los cuales varios son juveniles. El entrenador Diego Cocca se encontró solamente con un refuerzo (Marco Ruben, retornado de un préstamo) y con varias bajas de importancia, por lo que no dudó en mostrar su disconformidad.

"Lo que quiero es lo mejor para Central, como DT necesito jugadores interesantes, de jerarquía, que se pongan la camiseta y que representen lo que necesitamos lo más rápido posible", manifestó Cocca en la conferencia de prensa posterior al primer entrenamiento del año.

El entrenador había pedido que se mantuviera la base del plantel y que llegue un refuerzo de jerarquía por cada titular que salga. Eso por ahora no pasó. Por el contrario, fueron hasta el momento más bajas de las esperadas.

Uno de los que no será parte de Central en 2020 es Miguel Barbieri. Sobre el defensor, Cocca dijo con resignación: "Se iba negociando hace rato, pero esto es así, el mercado tiene un tiempo largo y hasta que uno no tiene las cosas firmadas, no se termina. Se intentó, se hizo todo lo posible, pero cuando aparece una oferta que no se puede superar, no hay mucho que hacer".

Otra baja hasta el momento es la de Nahuel Molina, aunque el DT no baja los brazos en este caso: "Hablé con él. Es jugador de Boca y tiene que hacer lo que Boca le pida. Pero él es consciente de que acá juega, que estaba muy bien, contento y sentía que evolucionaba. Esperemos a ver que decide Boca".

Por otro lado, el entrenador confirmó un partido amistoso ante Central Córdoba y otro frente a Bragantino de Brasil. En tanto descartó la posibilidad de un tercero frente a Talleres por lo breve de la pretemporada.

Los que entrenaron:

Los jugadores que estuvieron a disposición durante esta jornada de tarde fueron:

- Arqueros: Jeremías Ledesma, Josué Ayala, Marcelo Miño, Mauricio Maslovski

- Defensores: Diego Novaretti, Matías Caruzzo, Emanuel Brítez, Facundo Almada, Lautaro Blanco, Rodrigo González, Joan Mazzaco.

- Mediocampistas: Fabián Rinaudo, Diego Zabala, Ciro Rius, Joaquín Pereyra, Leonel Rivas, Nicolás Colazo, Emmanuel Ojeda, Rodrigo Villagra, Joel López Pissano, Francesco Lo Celso, Jerónimo Rodríguez

- Delanteros: Marco Ruben, Lucas Gamba, Claudio Riaño, Sebastián Ribas y Alan Marinelli.