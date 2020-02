Cocca: "Lo más importante es dar vuelta la página"

Escrita por: Redacción Rosario Plus

El entrenador de Rosario Central, Diego Cocca, admitió este jueves que en el último partido ante Independiente "el planeamiento no fue el ideal" pero afirmó: "Hay mucho por trabajar y eso es lo que más nos gusta hacer".

"Hablamos con el grupo y decidimos dar vuelta la página, aprender de los errores y ponernos a trabajar para enfrentar lo que viene. Tenemos muchos desafíos por delante", indicó el DT canalla, en conferencia de prensa, tras la práctica matutina en el predio de Arroyo Seco. "Hay mucho por trabajar y eso es lo que más nos gusta hacer. Esperemos que los resultados vengan lo más rápido posible", agregó.

Sobre la derrota por goleada del sábado pasada, el técnico dijo: "Seguramente el planeamiento no fue el ideal, el parado del equipo no fue el ideal". "Fue una tarde que no salió nada", agregó.

"En una derrota es cuando mejores conclusiones tenés que sacar, cuando más tenes que hablar y en ese sentido, la semana fue muy buena", apuntó y volvió a remarcar: "Lo más importante es dar vuelta la página, ponernos a trabajar y a pensar en las cosas que tenemos que hacer para que el equipo funcione. Si el equipo funciona dentro de la cancha, tarde o temprano los resultados llegan".

En cuanto al próximo rival, Cocca señaló: "Banfield es un equipo que está muy bien ordenado, en su cancha se hace cada vez más duro. Viene de ganar, de arrancar bien".

Además, el entrenador auriazul opinó sobre los refuerzos que llegaron en las últimas semanas: "Son jugadores interesantes todos los que han venido, estoy contento con los que han venido. Está en nosotros el trabajo de que se adapten lo más rápido posible y en hacer un Central competitivo, ese es el desafío y el objetivo, estamos en eso".