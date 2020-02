Aníbal Moreno: "Estoy muy feliz, lo soñé muchas veces"

Escrita por: Redacción Rosario Plus

El volante de Newell's Old Boys, Aníbal Moreno, se mostró emocionado por su primer gol en la Superliga y afirmó: "Va a ser un momento que lo voy a recordar siempre".

"Estoy muy feliz, todavía no lo puedo creer. Fue un momento único, lo soñé muchas veces y se me hizo realidad", señaló el juvenil leproso, a la hora de describir las sensaciones tras su debut en la red.

El catamarqueño recordó su paso por la pensión y los inicios en las divisiones inferiores: "Siempre que me iba a dormir soñaba con eso (el gol); siete años viviendo acá, estando a pasos de la cancha y soñando; ahora lo pude lograr".

"Va a ser un momento que lo voy a recordar siempre, estoy muy feliz por el equipo también", comentó el mediocampista y agregó: "Son muchas cosas que se me vienen a la cabeza, pero no voy a hablar mucho porque me voy a largar a llorar",

#TNTSports | Con este tremendo golazo de Aníbal Moreno Newell's venció 1 a 0 a San Lorenzo en el Coloso Marcelo Bielsa y se metió en zona de Copa Sudamericana. ¡Felicitaciones por el primero, @AnibalMoreno321!#Newells �� #SanLorenzo pic.twitter.com/9k47xhCv69 — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) February 4, 2020

En cuanto al rendimiento del conjunto rojinegro, Moreno opinó: "Ellos (San Lorenzo) jugaban muy bien, manejaban muy bien la pelota, pero nosotros hicimos un partido inteligente y lo pudimos sacar adelante".

"Newell's es una escuela, enseña mucho, y los chicos estamos para aprender, más que nada de él (Maxi Rodríguez) que es un ejemplo", concluyó Aníbal, entre lágrimas.