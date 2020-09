Este martes a la madrugada se volvió a sentir el olor a humo en algunas zonas de la ciudad y los responsables por las quemas de las islas del Delta del Paraná siguen sin aparecer. Mientras desde Ejecutivo provincial y nacional piden respuesta de la justicia federal, el magistrado que investiga la causa por los incendios en los humedales apuntó a la falta de pruebas para detener a los culpables.

"El hecho objetivo está probado, pero necesitamos más pruebas, no podemos salir a detener gente simplemente por ser titular de un terreno”, afirmó el juez federal N°2 de Paraná, Daniel Alonso, quien interviene en las causas iniciadas por la Asociación Cuenca del Río Paraná.

En cuanto a la falta de arrestados por las quemas en las islas, el interesado en ocupar el cargo de vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario dijo: "Por mandato del artículo 120 de la Constitución me está vedado ordenar detenciones. Eso es potestad de los fiscales. Si yo me inmiscuyo, diciéndole al fiscal haga esto estoy cometiendo una falta al régimen constitucional”.

“Se está trabajando en la parte procesal. En mi juzgado, donde se tramita la causa impulsada por la Asociación Cuenca del Paraná, se tomaron un montón de medidas, que no se agotan en el tema de los incendios sino que avanzan sobre los terraplenes y sobre cualquier obra que provoque daño al equilibrio del sistema de humedales”, indicó el juez, en diálogo con LT8.

El pasado viernes 18 de septiembre, inspectores de la Dirección de Recursos Naturales del Gobierno de Entre Ríos detectaron movimiento de maquinaria pesada en la zona de islas, algo que se encuentra terminantemente prohibido a partir de la medida cautelar dispuesta por el Juzgado Federal Nº 2 de la ciudad de Paraná, que determina la imposibilidad de llevar adelante quemas, obras y otras intervenciones en la zona del Delta del Paraná hasta nuevo aviso.

A partir de ello, y siendo las tierras en cuestión parte del legado Deliot correspondiente a la ciudad de Rosario, el Municipio local realizó una presentación con el aporte de material fotográfico a la fiscalía federal, solicitando presentarse como querellante ante dicha acción.

“Se han hecho los cruces para determinar las relaciones de las personas con los terrenos en donde se produjeron los incendios. Se ha determinado quienes son los tenedores de esos inmuebles, lo que no se determinó hasta la fecha fue la responsabilidad por lo menos probable de esas personas en las causas de esos incendios”, señaló y concluyó: “La causa está en manos del fiscal, no en manos del juez. El juez hace lo que le pide el fiscal. Hay un régimen procesal en las causas con autores ignorados, la instrucción de la causa la lleva el fiscal, no el juez".