A casi una semana de la reapertura de la actividad gastronómica, desde de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Rosario explicaron que el nivel de actividad fue de un 30%, pero creen que aumentaría a partir de dejar sin efecto la prohibición de circular en vehículos particulares a partir de las 20.

Según el dirigente de la asociación, Carlos Mellano, durante el fin de semana el clima no terminó de acompañar, recién en la semana acompañó el clima y mejoró la clientela. "El tema son los horarios, que no se puede desplazar con autos después de las 20, y eso nos quita potencialmente el turno más importante que es de 20 a medianoche. Es un impedimento porque muchos no se desplazan en taxi, o colectivos, o a pie como está habilitado", sostuvo en La ocho.

Es por eso que están solicitando que cuando venza el plazo de los anuncios el viernes que viene, se habilite la opción de poder trasladarse en autos desde de las 20 y proponen que la comprobación para circular sea sólo la reserva de un local gastronómico.