Los locales gastronómicos que integran la agrupación Paseo Pellegrini anunciaron que el próximo sábado vuelven a abrir sus puertas más allá de la decisión del gobierno provincial de continuar o no con las restricciones por el crecimiento de nuevos casos de covid-19 en la región.

"Este sábado 26-9, con la finalización de la vigencia del decreto provincial todos los locales de Paseo Pellegrini volvemos a abrir las puertas. ¡Necesitamos trabajar!", afirmaron desde la agrupación, a través de un comunicado.

Alejandro Pastore, presidente del Paseo Pellegrini apuntó en La ocho: "Desde Paseo Pellegrini no decimos no acatar la norma, solo decimos que hoy nos sentimos habilitados para abrir el sábado porque somos parte de la solución, no el problema". "Si extienden las restricciones, veremos. Pero hay algunos locales que decidieron que van a abrir igual, diga lo que diga el decreto", aclaró.

El pasado 28 de agosto, la Provincia decretó que los comercios del Gran Rosario debían bajar la persiana a las 19.30, para disminuir la circulación de personas ante el crecimiento de nuevos casos de coronavirus en la ciudad. Dicha medida perjudicó especialmente a los locales gastronómicos, dado que por la noche es el horario que mayor actividad tienen.

Una semana después, el gobernador estableció 14 días de restricciones más duras, con el cierre por tiempo completo de bares, restaurantes, rotiserías, heladerías y de venta de productos alimenticios (con habilitación de delivery y take away). Por último, el pasado viernes, Perotti prorrogó el decreto por una semana más.

"Con protocolos de cuidados para con todos nuestros clientes, los esperamos para disfrutar juntos la gastronomía de nuestra ciudad", indicaron desde Paseo Pellegrini y concluyeron: "Estamos convencidos que somos es parte de la solución, garantizando encuentros sociales más seguros".