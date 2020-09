Un hombre en aparente situación de calle y con aparentes alteraciones mentales atacó y asesinó a puñaladas a un inspector de Policía Federal, este lunes por la tarde en el barrio porteño de Palermo. El agente intentó repeler la agresión con disparos que ya de madrugada causaron la muerte del atacante. Ahora investigan si el hombre estaba amenazando a transeúntes cuando se desencadenó la tragedia.

La víctima fue identificada como el inspector Juan Roldán, quien era padre de un nene de tres años y prestaba servicio en el Cuerpo de la Policía Montada de la PFA y sufrió una de las puñaladas en el pecho, a la altura del corazón.



Según las fuentes, el hecho ocurrió cerca de las 16.30, en la esquina de la calle San Martín de Tours y la avenida Figueroa Alcorta, a metros del ingreso al Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), un lugar sumamente transitado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



Personal de la Policía de la Ciudad y del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) se trasladó hasta el lugar tras haber sido alertados de la presencia de dos personas heridas.



Al arribar, los efectivos y médicos constataron que uno era el inspector Roldán, quien presentaba cuatro heridas de arma blanca, por lo que le realizaron tareas de reanimación y lo ingresaron al Sanatorio Mater Dei, ubicado a los pocos metros, sobre San Martín de Tours. “Lo cargaron en una camilla y lo llevaron rápido al Mater Dei porque está ahí cerca", dijo a Télam Alberto Crescenti, director del SAME.



Las fuentes policiales detallaron que Roldán murió alrededor de las 17.30 en ese sanatorio, en el que poco después del deceso se hizo presente el secretario de Seguridad de la Nación, Eduardo Villalba.



Por su parte, el agresor presentaba al menos un disparo de arma de fuego en los miembros inferiores, aparentemente efectuadas por el inspector Roldán al defenderse del ataque a puñaladas. Crescenti explicó que ese hombre fue trasladado detenido al Hospital Fernández, donde esta tarde era intervenido quirúrgicamente.



El acusado fue identificado por la Policía como Rodrigo Facundo Roza, de nacionalidad argentina y 51 años. Los pesquisas procuran determinar si se trata de un hombre en situación de calle que minutos antes amenazaba a los clientes de un bar que tomaban un café en una mesas ubicadas en la vereda.



El secretario Villalba explicó que por lo que se puede observar en las imágenes de las cámaras de seguridad de la Ciudad el agresor “estaba fuera de sus cabales” y “vociferaba delante de las mesas llenas de gente”. “La situación se estaba poniendo peligrosa, por lo que intervinieron dos policías de la Ciudad y dos federales, uno de ellos Roldán, quien estaba de guardia en la sede de la calle Cavia de la Montada, ubicada a pocos metros”, explicó el funcionario.



Según Villalba, el agresor tenía un cuchillo adentro de la mochila que cargaba y con esa arma apuñaló a Roldán, quien estaba “debidamente uniformado y con su chaleco” colocado.



El funcionario porteño también confirmó que esta persona estaba “haciendo un monólogo delante de otras dos que estaban sentadas en una mesa” y que ya aportaron todas las imágenes a la justicia.



Un testigo que se encontraba en un bar frente a la escena del crimen contó esta tarde a Todo Noticias que momentos antes del ataque el agresor “hablaba con Dios, estaba ido” y que cuando varios policías se le acercaron, este hombre dijo “¿a quién me llevo primero?”



El testigo contó que el policía asesinado primero efectuó “dos tiros hacia el suelo” para que se calme al ver que tenía un cuchillo. “Lo sorprendió al policía porque tenía el cuchillo adentro de su mochila”, indicó el hombre que describió que “fue todo muy rápido”.

Rozas murió esta madrugada en el Hospital Fernández, donde permanecía internado y fue intervenido quirúrgicamente por heridas de bala recibidas durante el ataque, informaron hoy las fuentes policiales. Las fuentes indicaron que Rodrigo Facundo Roza, de 51 años y con presuntas alteraciones mentales, falleció a las 3.30.



En tanto, el Gobierno nacional dispuso a través del Decreto 778/2020 publicado hoy en el Boletín Oficial una jornada de duelo nacional por la muerte del policía, perteneciente al cuerpo de la Policía Montada de la Policía Federal Argentina.