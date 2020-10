El ex Jefe de la Policía de Santa Fe, Víctor Sarnaglia, estuvo presente este miércoles en la cuarta reunión de la Comisión de Seguimiento del caso que involucra a los ex fiscales Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad por denuncias de coimas relacionadas al juego clandestino. En otras cuestiones, apuntó contra el Ministro de Seguridad, Marcelo Saín.

Cabe recordar que Sarnaglia declaró como testigo, en el mes de agosto, en la causa que involucra a los fiscales luego de que el nombre “Sarna” apareciera escrito en un papel. “Reiteró que hubo un intento de ensuciar su nombre y que alguien pudo verse beneficiado por eso”, indicó Joaquín Blanco, presidente de la Comisión.

“El ex Jefe de la Policía fue contundente en sus palabras y aportó pruebas -que serán presentadas en la causa- de que la única persona que lo llamaba de esa manera en distintos grupos de chats con policías era el Ministro de Seguridad, Marcelo Saín. Le decía ‘sarna’ o ‘sarni’ de una manera despectiva”, agregó.

Blanco también dijo que Sarnaglia, según las propias palabras del ex Jefe, desde junio no tenía diálogo de trabajo con el Ministro: “No coordinaban acciones y su relación era a través del gobernador, Omar Perotti”. El diputado contó que el pedido de licencia fue una suerte de imposición por parte de gente del Ministerio de Seguridad, señalando al secretario de Seguridad, Germán Montenegro.

“Sarnaglia indicó que el Gobernador lo convocó para ser Jefe de toda la Policía y comandante toda la fuerza pero que, desde el primer día, el ministro Saín, violando la ley vigente, solo le otorgó potestades sobre el área de Prevención. Y eso generó una fractura total de articulación con el área de Investigación Criminal”, detalló Blanco.

Según el presidente de la Comisión, Sarnaglia habló sobre desmanejos policiales y cómo, un día después de presentada su renuncia, firmaron todos los ascensos policiales de 2019 que él venía pidiendo desde el comienzo de su gestión.

De la comisión, que fue presencial y virtual, participaron además: Carlos del Frade (Frente Social y Popular-Ciudad Futura), vicepresidente; Lionella Cattalini (FPCyS-Socialistas); Maximiliano Pullaro (FPCyS-UCR); Ximena Sola (Juntos por el Cambio); Amalia Granata (Somos Vida); y Matilde Bruera (PJ).

El ex Jefe de la Policía de Santa Fe habló tras la reunión y ratificó que su citación a declarar en la causa fue bajo la condición de testigo. “No es mi tarea deducir quién quiso manchar mi nombre pero lo único que sé es que aparecí en un papel e hicieron toda una interpretación sobre mí”, dijo.

“La parte de la policía que me tocó conducir hasta el 31 de agosto, no tenía nada que ver con estas investigaciones porque no tiene la estructura para hacerlo. No puede cobrar coimas por un delito que no investiga. Eso le corresponde a la Agencia de Investigación Criminal”, agregó Sarnaglia.