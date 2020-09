El presidente Alberto Fernández arribó a la ciudad para encabezar junto al gobernador Omar Perotti y el intendente Pablo Javkin de la puesta en marcha del operativo DetectAR Federal, con la incorporación de test rápido de antígenos, una nueva herramienta para aumentar la capacidad diagnóstica de las provincias.

El Predio Ferial Parque Independencia (ex Sociedad Rural) este mediodía se abarrotó de personas, entre funcionarios provinciales, municipales, concejales y medios, en detrimento del distanciamiento social y la prohibición de acumulación de personas, hasta con manifestantes en el ingreso. No estaría estipulado que el presidente hable con los medios locales, aunque no se descarta que decida realizarlo.

El Plan DetectAR que anuncia en breve el presidente será aplicado en la Comunidad QOM, en el barrio Libertad, desde el Centro de Salud, donde equipos territoriales, tanto de la provincia, como de Nación y municipio.