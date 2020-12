La aprobación del Presupuesto en la Legislatura fue festejado por Omar Perotti por que no sufrió modificaciones de consideración para administrar el 2021. Sin embargo, sí hubo un escobazo a un artículo clave del Ejecutivo que no termina de tragary generó discordia no sólo entre con la oposición, sino con senadores díscolos del PJ.

Se trata de la exclusión del Programa Incluir con el cual la Casa Gris busca reemplazar el Plan Abre que aplicó el socialismo. En el Senado impulsaron la poda del artículo en cuestión los senadores díscolos encabezados por Armando Traferri y el radicalismo. En Diputados, donde la mayoría la tiene el Frente Progresista, salió sin la inclusión.

El Gobierno no la deja pasar. El secretario de Articulación de Políticas Públicas, Marcos Corach, una suerte de ministro político del gobierno, fue quien cuestionó el revés. "Que se haya votado la ley del presupuesto provincial es una buena noticia. Que se haya ninguneado en dicha ley al Plan Incluir es una mala", disparó.

— marcos corach on Twitter Link marcos corach on Twitter

Corach fundamenta que se trata de un plan de 4.000 millones de pesos destinados a los barrios más necesitados y dar respuestas a los 365 municipios y comunas "en base a un criterio de equidad del que el Plan Abre carecía". La primera piedra fue para el socialismo que impulsó el programa social de intervención integral.

Pero luego criticó el borrón de un plumazo, un tiro por elevación para propios y extraños: "Podíamos discutirlo, mejorarlo y entre todos arribar al mejor plan posible. Pero desconocerlo así, rápidamente, no parece una buena decisión".

En la sesión del Senado del pasado jueves, Armando Traferri aclaró que, si bien no incluían el programa, aprobarán los recursos para ponerlo en marcha, pero con la condición de que previamente la derogación del Plan Abre se haga por ley y no por decreto como resolvió el gobernador. Una forma decorosa de dilatar y tachar el proyecto oficial.