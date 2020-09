Este jueves se vivió un escándalo en el Congreso de la Nación, cuando el diputado salteño por el Frente de Todos Julio Emilio Ameri "manoseó" en pleno debate virtual a una mujer. Inmediatamente el legislador fue suspendido por votación, y además dispuso la conformación de una comisión que tenga cinco integrantes, elegidos por los diferentes bloques de la Cámara, para que “determine la sanción” que se le aplicará al legislador.

Minutos después lo sucedido, el diputado habló en Radio con vos para explicar lo sucedido: “Estamos muy mal con mi pareja. Estamos convencidos de que se me había caído Internet. Estoy muy avergonzado. En el todo el interior del país es muy mala la conexión. Estábamos sesionando y se me cayó Internet. Justo mi pareja salió del baño. Le pregunté cómo le habían quedado las prótesis. Se hizo hace diez días una implantación mamaria. Le pregunté si le podía dar un beso y le dio un beso en las tetas. Eso es todo”.

Luego se quebró al aire mientras repasaba lo ocurrido: “Disculpame, no puedo hablar”. Y agregó: “No fue hecho adrede, estaba desconectado, me volvió la conexión y no me di cuenta. No tengo nada más para decir”.

Sobre su suspensión, dijo estar de acuerdo pero advirtió: “Si me expulsan acataré la decisión. Creo que sería algo más grave, no sé si amerita una expulsión”, concluyó en diálogo con el programa "Mejor País del Mundo".