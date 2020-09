La ministra de Educación, Adriana Cantero, precisó al salir de reunión paritaria con los docentes que la oferta realizada con un piso inicial de cuatro mil pesos fue hecha “considerando que esté por arriba de la inflación”.

La oferta fue de un monto no remunerativo en octubre y noviembre, de cuatro mil y cinco mil pesos respectivamente, en el escalafón más bajo. “El monto varía según el cargo y la antigüedad”, aseguró Cantero a los medios.

Por su parte el secretario de Trabajo Juan Manuel Pusineri precisó que "la propuesta que elaboro el gobierno tiene cuestiones salariales para el sector, y no salariales sobre las condiciones del trabajo. Es una política salarial de habitualidad y continuidad en el tiempo, no un bono, pero de carácter no remunerativo, y ese monto será mayor según el cargo y la antiguedad. Lo que cobre un activo será trasladado al 80 por ciento del pasivo".

Este aporte provincial se integraría al aporte que hace Nación, y es un aporte progresivo en escala ascendente según el cargo. "El monto que sea en noviembre seguirá en los meses sucesivos. Y además en diciembre habrá una nueva reunión para convenir un incremento o suma diferente", detalló Pusineri.

Consultado sobre lo planteado por los gremios docentes, detalló que "hicieron una serie de peticiones, que tratamos de atender, en los salarial y en otras cuestiones".