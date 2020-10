Las cantinas y kioscos escolares representan otro de los sectores más perjudicados por la pandemia. Son más de 70 en la ciudad de Rosario y pudieron abrir sus puertas sólo dos días en marzo. Desde la suspensión de las clases presenciales numerosas familias viven en la incertidumbre.

En diálogo con RosarioPlus.com, Armando Andrieu, encargado de las cantinas del Colegio San José, María Auxiliadora y el Instituto Belgrano, detalló la situación del sector.

"No tenemos absolutamente ninguna certeza de saber cuándo van a abrir las escuelas, cuándo vamos a poder trabajar nosotros y peor aún cuándo vamos a trabajar normal", sentenció.

Si bien se muestra optimista, admite que es realista ante el panorama. "Ni siquiera sé si el año que viene vamos a volver a esa normalidad, hay que prepararse para este tipo de contingencias", agregó Andrieu.

Además, él y su esposa, quienes manejan la empresa familiar, ganaron la licitación para administrar la cantina del colegio Normal 1 durante el 2020. "Ganamos la conceción y lo invertimos todo ahí. Sillas, mesas, balanza, cortadora de fiambres, todo. Este año nos sorprendió, pero a quién le echamos la culpa", se lamentó.

En comunicación con este medio confesó que para él "falta muchísimo". "Quizás abren para que tengamos un quiosco y vender el 10% de lo que vendíamos antes", adelantó.

La primera semana de marzo tuvo un feriado y dos paros. "Trabajamos el martes, miércoles y jueves hubo paro, viernes y ya el domingo anunciaron que se suspendían las clases y luego inició la cuarentena", recordó el cantinero.

La mayoría de los trabajadores del rubro comenzó a vender comida y hacer viandas para poder subsistir mientras tanto. "Vendemos bien pero no nos alcanza para vivir como vivíamos antes", sostuvo.

Como si fuera poco, muy pocos de ellos lograron acceder a los ATP del gobierno nacional. "El convenio gastronómico tiene un convenio especial para las cantinas escolares, que los meses que no se trabaja no se paga sueldo y los ATP fijaron el sueldo base de febrero, por el cual no lo conseguimos. Sé que algunas otras escuelas lograron acceder, pero son los menos", explicó a RosarioPlus.com.

En las últimas semanas comenzaron a organizarse y buscan que el gobierno provincial y municipal los reciba para exponer la situación crítica por la que están atravesando. Además piden poder acceder a todos los beneficios existentes "que serían vitales para sobrellevar este momento y no caer en el cierre de nuestros establecimientos".