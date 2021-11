A un mes del comienzo del verano, los argentinos ya empiezan a pensar en el descanso y a organizar las vacaciones. En este marco, el Programa de Estudios de Opinión Pública de la Facultad de Turismo y Hospitalidad de la Universidad Abierta Interamericana (UAI) realizó una encuesta en la que respondieron mil personas mayores de 16 años del AMBA y Rosario.

El 40,6% de los encuestados dijo que no se irá de vacaciones, mientras que el 34,4% sí, y el resto se mostró indeciso. En la encuesta del año pasado fueron más los que respondieron que no con el 69,9% y solamente el 14,6% había afirmado que sí.

En base a las respuestas de una y otra encuesta, este incremento podría explicarse por la situación actual epidemiológica del país, muy distinta a la del 2020. Es que del grueso de los que dijeron que no se irán, el 72,4% manifestó que no lo hará por motivos económicos, mientras que el 9,3% dijo no tener días de vacaciones. Lo siguieron: temas familiares (5,6%), Covid (4,4%) y otros (8,3%).

Resulta interesante ver que el miedo a la enfermedad era muchísimo mayor en 2020: el 40,8% de los encuestados había manifestado que no vacacionaría por el Covid, mientras que solamente el 27,5% había señalado al factor económico. Así, el coronavirus pasó de ser el motivo principal a tener un pequeño porcentaje de incidencia y ocurrió al revés con la economía.

Por otro lado, del porcentaje que sí respondió que descansará, el 86,6% lo hará por la Argentina y el resto en el exterior. El año pasado los números habían sido muy similares: 83,1% por el país y el 16,9% afuera.

En cuanto a cómo financiarán el viaje, el 36,3% dijo que lo hace a través de sus ahorros. El 17,1% planificó en base a los ingresos mensuales, el 11,5% con tarjeta de crédito, el 7,5% de los que respondieron aseguraron que le prestaron dinero, y el 27,6% dijo que lo hace a través de un poco de todas las demás opciones. El 61% de los encuestados dijo que cambiaría su destino de vacaciones si tuviese más dinero.

Otras cifras:

La mayoría vacacionará en familia (53,9%), en pareja (26,8%), entre amigos (10,8%) y en soledad (8,5%). La mayoría manifestó que viajará en auto (56,1%), en avión (19,2%), micro (16,9%), en tren (6,3%) y moto (1,5%).

La Costa Atlántica es el lugar más elegido (47,6%), seguido del Sur (18,8%), en centro del país (15,3%), Noroeste (7,2%), Noreste (6,3%) y los que alquilaron una casa con pileta (4,7%).

Del pequeño grupo que vacacionará por el exterior, el 22,5% irá a Brasil, seguido de Europa (21,3%), Uruguay (17,5%), Centroamérica (10%), Norteamérica (7,5%), Chile (1,3%) y otro destino (20%).

La gran mayoría dijo que tiene una semana de vacaciones (31,5%). Las respuestas que lo siguieron en cuanto a los días que se tomarán son: entre 3 a 5 días (23,4%), 10 días (17,6%), dos semanas (16,2%) y un mes (11,3%).

El 31,9% vacacionará en una casa, el 28% en un hotel o hostel, un 15,8% en departamento, a un complejo de cabañas irán el 9,3% de los encuestados, 4,2% a un apart hotel, un 1,7% lo hará en camping y otros (9,2%).

Algo obvio es que enero (39,8%) y febrero (32,2%) fueron los meses más elegidos para irse, mientras que los siguieron diciembre (13,6%), marzo (8,6%), abril (1,2%) y otros (4,6%).

El 65,2% dijo que no aprovechó ni miró ningún descuento y/o promoción para vacacionar, mientras que el 18,5% dijo que sí.

El 78,1% cree que gastará más que el año pasado, mientras que el 14,2% piensa que igual y el 7,6% es más optimista al calcular menos dinero destinado a sus vacaciones.