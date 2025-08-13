La Subsecretaría de Transporte Aéreo de Argentina formalizó, este miércoles, la autorización para que la aerolínea de bandera dominicana, Arajet, preste servicios regulares internacionales de transporte de pasajeros desde diferentes ciudades del interior del país, entre ellas Rosario.

Según la Disposición 21/2025, publicada en el Boletín Oficial, la compañía de bajo costo podrá operar las rutas Punta Cana (PUJ) – Córdoba (COR), Punta Cana (PUJ) – Mendoza (MDZ) y Punta Cana (PUJ) – Rosario (ROS), en ambos sentidos.

La autorización se fundamenta en el Memorando de Entendimiento firmado entre las autoridades aeronáuticas de Argentina y República Dominicana el 13 de diciembre de 2024.

La disposición, firmada por el Subsecretario de Transporte Aéreo, Hernán Adrián Gómez, confirma que Arajet S.A. Sucursal Argentina (CUIT N° 30-71810110-3) cumplió con todos los recaudos legales y administrativos exigidos por la normativa vigente, y que fue debidamente designada por la autoridad aeronáutica de su país. Organismos como la Dirección Nacional de Transporte Aéreo (DNTA) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) intervinieron y dieron su visto bueno al proceso.