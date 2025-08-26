Rosario entró en el top five de los destinos más visitados del interior

Un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), posiciona a Rosario como el quinto destino más elegido del interior argentino. Al respecto, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, expresó que “esto es fruto del resultado del trabajo en equipo entre la Municipalidad y la Provincia”, y recordó que “antes de que asumiéramos el Gobierno hablábamos de cómo íbamos a potenciar a Rosario en un contexto difícil, que teníamos los índices muy altos de inseguridad, y que el principal objetivo era recuperar a Rosario de lo que nunca debió dejar de haber sido. Siempre fue el lugar de sede de eventos, de congresos, de visitas y eso se había perdido”.

En este nuevo posicionamiento de Rosario, calificó al Santa Fe Business Forum -cuya primera edición fue en septiembre de 2024 y vuelve a repetirse este año del 1 al 5 del mismo mes- como “un momento bisagra” porque “nos reposiciona a la ciudad”. “Se vienen también los Jadar (Juegos Argentinos de Alto Rendimiento), los Suramericanos el año que viene, y eso va a poner a Rosario y a la provincia de Santa Fe nuevamente en niveles altos”, agregó.

Puccini hizo referencia a que “la gastronomía y la hotelería venían muy golpeadas en pandemia y con la inseguridad, y hoy estamos en otra situación. Lo queremos consolidar con eventos que ponen a Rosario en el nivel de jerarquía”, y remarcó la “firme decisión del gobernador Maximiliano Pullaro junto al intendente de Rosario. Entre todos se está logrando que la gente pueda venir”.

Potenciar con inversiones

La secretaria provincial de Turismo, Marcela Aeberhard, remarcó que "hemos tomado los últimos 20 eventos más destacados de este año y dimos cuenta que más de 3,5 millones de santafesinos, de turistas, de excursionistas y gente de la Argentina vino a la provincia a disfrutar con un alto impacto económico de más de $247 mil millones”, estimó.

“Las obras de infraestructura, las mejoras en aeropuertos y rutas, son el plafón para lograr que estemos recuperando presencia nacional e internacional en un contexto en donde Argentina está cara, pero el turismo de cercanía es la apuesta del Gobierno de la Provincia de Santa Fe y lo estamos haciendo con muchos ejemplos muy concretos. Rosario está creciendo y esto se debe claramente a un gobierno presente y a los mejores indicadores de seguridad y pacificación social”, agregó.

Rosario, con números favorables

La secretaria de Deportes y Turismo de Rosario, Alejandra Mattheus, detalló que “los últimos tres meses Rosario se viene consolidando como destino turístico, estando entre los destinos más elegidos a nivel nacional. Durante el mes de abril quedó sexto; mayo y junio quedó en el quinto lugar. Y vale la pena destacar que durante estos tres meses Rosario no solo se consolidó como destino turístico, sino que fue el único destino que fue creciendo en cuanto a número de visitantes. Y por otro lado, este junio de 2025 hubo un 30 % más de visitantes con respecto al mes de junio de 2024”.