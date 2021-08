El Gobierno nacional relanzará el programa de Incentivos a la Preventa de Servicios Turísticos Nacional "PreViaje", con reintegros de 50% de los gastos que se realicen, a fin de fomentar el turismo nacional. El programa se oficializó este viernes mediante la Resolución 305/2021 publicada en el Boletín Oficial.



Serán alcanzadas por el programa las compras anticipadas realizadas ante prestadores turísticos inscriptos y debidamente facturadas, realizadas desde el 12 de agosto hasta el 31 de agosto de 2021 de servicios a ser brindados dentro del territorio nacional y usufructuados a partir del 1° de noviembre de 2021.



Asimismo, abarca a compras anticipadas realizadas desde el 1° de septiembre hasta el 30 de septiembre de 2021 de servicios turísticos a ser brindados dentro del territorio nacional y usufructuados a partir del 1° de diciembre de 2021; compras anticipadas realizadas desde el 1° de octubre hasta el 31 de octubre de 2021 para utilizar a partir del 1° de enero de 2022; y compras anticipadas realizadas desde el 1° de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2021 para usar a partir del 1° de febrero de 2022.



El/la solicitante deberá ingresar y acreditar los comprobantes de compras anticipadas y/o los boletos aéreos o terrestres dentro de la plataforma, de acuerdo al viaje o concepto que correspondan y recibirá una constancia por correo electrónico ante la carga exitosa de un comprobante.



No generarán beneficio ni estarán alcanzadas por el programa aquellas compras anticipadas ni sus respectivos comprobantes, por un importe total menor a $1.000 y el monto máximo del crédito que un/a beneficiario/a podrá percibir es de $100.000.



Las personas beneficiarias percibirán un cupón de crédito equivalente al 50% del monto total acreditado en concepto de compras anticipadas, que podrán utilizar únicamente para la adquisición de servicios turísticos brindados dentro del territorio nacional.



Las actividades y rubros en los que se podrá utilizar el crédito alcanza a servicios de alojamiento, servicios de agencias de turismo y agencias de pasajes, transporte aerocomercial de cabotaje, guías de turismo, centros de esquí y gastronomía, entre otros.



Los cupones de crédito estarán disponibles para su utilización a partir del mes de prestación de él/los servicio/s adquirido/s y hasta el 31 de diciembre de 2022.



Los cupones de crédito serán acreditados y utilizados a través de la tarjeta de pago precargada (“TTNE”) del Banco Nación, en su modalidad física o electrónica, a elección del/la beneficiario/a.



El saldo acreditado en concepto de beneficio es personal e intransferible, no podrá extraerse en efectivo y sólo podrá ser utilizado mediante terminales POS y/o lectura de códigos QR.



La utilización de la TTNE y/o BNA+ no será excluyente de promociones y/o beneficios adicionales e independientes al programa que los comercios alcanzados y/o la entidad bancaria emisora de las mismas pudieran ofrecer.



No estarán alcanzadas las compras de servicios a prestarse o a desarrollarse total o parcialmente fuera del territorio nacional, las compras de servicios mayoristas, las compras realizadas bajo la modalidad “pago en destino” y el alquiler temporal de casas y/o departamentos.



El plan fue creado el año pasado para fomentar la reactivación de ese sector afectado por las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus.



Lammens se refirió días atrás al relanzamiento del Plan PreViaje de cara a las previsiones de la temporada de verano, luego del "éxito total" que tuvo ese programa durante el año pasado.



El ministro destacó que en la primera edición "más de 600.000 argentinos viajaron por el país", y remarcó su carácter "absolutamente federal y redistributivo, que impactó en las economías locales".