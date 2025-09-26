El Ministerio de Economía de la Nación, a través de la Subsecretaría de Transporte Aéreo, autorizó a la aerolínea española World2Fly a operar servicios regulares internacionales de transporte aéreo de pasajeros y cargas entre Europa y Argentina. Aunque la disposición no señala aeropuertos concretos, desde Madrid ya circula la versión de que Rosario figure entre los destinos que la compañía tiene en carpeta.

La medida, firmada por el subsecretario Hernán Adrián Gómez y publicada este viernes en el Boletín Oficial, habilita a la compañía a cubrir rutas que conectan puntos en Europa, diferentes partes de España, puntos intermedios y el territorio argentino, conforme a los acuerdos bilaterales vigentes entre ambos países.

Si bien el destino principal para una operación de este tipo suele ser Buenos Aires/Ezeiza (EZE), la redacción del permiso habilita otros aeropuertos. En este sentido, el sitio Aviacionline aseguró que fuentes cercanas a la compañía manifestaron su interés en volar desde y hacia el Aeropuerto Internacional “Islas Malvinas” de Rosario. La intención de World2Fly es iniciar los vuelos entre Madrid y Rosario en enero de 2026, una vez que se reabra el aeropuerto de Fisherton.