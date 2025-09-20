Conforme al comunicado oficial emitido por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), el aeropuerto internacional Rosario “Islas Malvinas” cerrará sus puertas a partir de este sábado para la ejecución de obras de reparación y rehabilitación de la pista principal.

Según la terminal aérea, estas tareas, fundamentales para garantizar la seguridad operativa y mejorar las prestaciones de la terminal, requieren la suspensión total de los vuelos hasta el 29 de diciembre de 2025.

La intervención, que tiene un presupuesto de 34.800 millones de pesos, será financiada en su totalidad por la provincia. La renovación de la pista permitirá ampliar la capacidad operativa del aeropuerto, incorporar tecnología de última generación y garantizar condiciones de seguridad acordes con los estándares internacionales.

La obra implica, además, un paso central en la política provincial de modernización logística, orientada a potenciar el desarrollo productivo y turístico de Rosario y su región.