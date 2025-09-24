De cara al verano, la Municipalidad de Rosario inició un plan de puesta a punto de la Costanera Norte que incluye a los balnearios La Rambla Catalunya y La Florida, a la par de Costa Alta. La iniciativa comprende una serie de obras que le cambiarán la cara a la zona, en el marco del Tricentenario.

Entre las acciones más destacadas, llegarán 50 barcos con arena para renovar la ribera. La intervención se propone mejorar la experiencia de vecinos y turistas que disfrutan del río. Además, busca garantizar la seguridad y accesibilidad en playas y espacios públicos e impulsar la actividad económica y gastronómica de la zona.

La Florida

Este lunes comenzaron las obras proyectadas para el balneario La Florida, ubicado en Av. Costanera entre Mirador Ricardo Núñez y Escauriza y actualmente administrado por la Empresa del Estado Municipal Costanera Rosario. Las tareas programadas —ya iniciadas la semana pasada en el resto de la costanera— son variadas.

En principio, se espera la llegada de 50 barcos de arena, equivalentes a 5.000 m³ que se utilizarán para el refulado de arena, es decir, para rellenar y elevar el nivel de terrenos del predio. Cada barco tiene capacidad de 100 m³ y un costo aproximado de $1.000.000, lo que implica una inversión total estimada en $50.000.000.

Además del relleno con arena, se realizan obras de mantenimiento de ingresos norte y sur del balneario. Cabe destacar que el ingreso norte fue revestido en madera para dar un estilo más playero. También se avanza en la implementación de un nuevo sistema de acceso vehicular con barreras automáticas en el estacionamiento.

Para octubre, se prevé la inauguración de un bar/proveeduría moderno, con sombra y mesas comunitarias. Y además, se incorpora un nuevo stock importante de sombrillas y reposeras; se concretan tareas de mantenimiento de duchas y lavapiés, al igual que se instalan tachos de residuos con separación en origen (reciclables y no reciclables).

La Rambla Catalunya

En tanto, los trabajos encarados en la Rambla Catalunya, paseo y balneario gratuito comprendido en la zona de Av. Costanera entre Mirador Ricardo Núñez y Avenida Puccio, consisten en pintura de paseos peatonales, cordones, delimitación de bicisendas y tachos de residuos; renovación de la cartelería y señalética, y ampliación y extensión del hormigón en las bajadas náuticas públicas (altura de calle Gallo), delimitando con pretiles para mayor seguridad de los deportistas. También se prevé el mantenimiento en duchas, cambio de griferías y flores de ducha, además de la reparación de lavapiés instalados la temporada pasada. Por otra parte, se encuentra en curso el proceso de adjudicación del nuevo concesionario del Bar Caracolas, que aportará una propuesta renovada para vecinos y turistas.

Costa Alta

La Municipalidad de Rosario puso en marcha una puesta en valor del muelle público ubicado en el extremo de la ribera norte de la ciudad, con pintura general, mejoras en el ingreso, reparación y agregado de defensas y barandas en escaleras de amarre, y renovación completa de la señalética. El plan se completa con la adjudicación a fin de mes de nuevas propuestas gastronómicas para el Bar de Costa Alta, con mejoras estéticas y de servicios (manteniendo la actual concesión de “Cosme”).

El acondicionamiento de la Costanera Norte comenzó el pasado 15 de septiembre con los trabajos de movimiento de arena con maquinaria retroexcavadora 4x4. Además, se extrajeron malezas de la orilla y se reubicó arena limpia en el sector. Estos trabajos se realizan todos los años, previos al inicio de la temporada, y demandan entre 10 y 15 jornadas de máquina (8 a 10 horas por jornada).