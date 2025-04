El Día del Trabajador es un feriado inamovible según la Ley 27.399. Este año el merecido descanso de los trabajadores llega en un día jueves que corta la semana y algunos especulan con la posibilidad de que el viernes sea feriado puente. Sin embargo, son unos pocos los que podrán gozar de esta posibilidad.

El viernes 2 de mayo no es feriado nacional en Argentina. En el calendario de 2025 el Gobierno Nacional lo estableció como un día no laborable. Esto significa que los empleadores tienen la opción de otorgar este día libre a sus empleados, pero no están obligados a hacerlo.

La diferencia entre un feriado nacional y un día no laborable radica en la obligatoriedad. Mientras que en los feriados nacionales los empleados deben descansar y, si trabajan, recibirán el doble de su salario habitual, en los días no laborables el descanso es opcional y, si se trabaja, se percibe el salario normal.