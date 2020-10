Mientras se incrementan la cantidad de hisopados en la ciudad, con la implementación de operativos como el Plan Detectar Federal y el Centro de Hisopado de la ex Rural, desde el Ministerio de Salud de Santa Fe informaron sobre un cambio en la consideración de casos positivos de covid-19.

"En este momento toda persona que empieza con pérdida del gusto y el olfato se considera que tiene coronavirus, porque es el único virus que está produciendo estos síntomas en el país", afirmó la directora de Epidemiología de la provincia, Carolina Cudós, en el reporte diario de este miércoles por la noche, "Es tan característico (el síntoma) que se puede decir, sin necesidad de hacerse un hisopado, que esa persona tiene coronavirus", explicó.

Asimismo, la funcionaria recordó que los contactos estrechos de un paciente con covid-19, que tengan síntomas, también serán considerados como casos positivos sin realizar un test.

"Por más que empiece con un síntoma aislado, yo ya tengo que pensar que es puede ser coronavirus y me tengo que aislar", manifestó Cudós y continuó: "Cuando sumo más síntomas me contacto (con el 0800) para saber si tengo que hacerme un hisopado o no".

"El hisopado se sigue haciendo a muchísima población, pero no hay que abusar de los métodos", apuntó la directora de Epidemiología de la provincia.