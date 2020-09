Este miércoles se conoció que luego de meses de haber sido presentado, el ventilador de transición para pacientes con Covid-19 “Respira”, creado por los rosarinos Inventu en conjunto con la UNR, fue habilitado por la Anmat. La semana entrante serán incorporados al sistema de salud local y provincial, que entonces contará con 50 nuevos respiradores.

“Como decimos siempre, esperamos que no se necesiten, pero es una herramienta en este momento de pico para que los médicos no deban decidir quién sí y quién no vivirá. La escasez quedaría resuelta”, precisó el ingeniero creador del aparato, Simón Carpman en el momento del anuncio.

En tanto aseguró que “es un equipo muy seguro y robusto, y cuenta con todas las certificaciones de nivel internacional, por lo que la Anmat dio habilitación nacional al tomar todas esas habilitaciones”.

Por su parte el rector de la UNR Franco Bartolacci declaró que la aprobación de la Anmat es “una alegría que llega en el momento oportuno”, a la vez que confirmó que “la semana que viene serán donados al Gobierno de Santa Fe y al municipal unos 50 respiradores, para atender la emergencia donde sea necesario”.

De estos respiradores ya hay 150 funcionando en Corrientes, Jujuy y otras provincias del país, así como “se está produciendo también en Perú y en Chile, y compartimos esta experiencia con gente de Bolivia y de España. El proyecto se viralizó a nivel mundial, y ojalá que pueda sumar”, manifestó Simón.

Mientras que Bartolacci recordó que “es una construcción colectiva del sector público y privado, mucha gente que aportó para que fuera posible, un trabajo consecuente y sostenido con convicción”.

Y recordó que” se hicieron muchos ensayos en muy poco tiempo para garantizar contar con la aprobación de estos respiradores, los cuales tienen tres características interesantes: el costo reducido (un 30 o 40 por ciento de lo que sale en el mercado), es pensado para la emergencia por lo que es fácil de usar para que el personal de salud pueda usarlo con poca capacitación, y la rápida escalabilidad, que se puedan producir rápidamente".