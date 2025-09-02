En Rosario, vacunarse contra la fiebre amarilla cuesta $214.000 en farmacias y vacunatorios privados, ya que ninguna obra social ni prepaga cubre la aplicación. Esto responde a la decisión del Ministerio de Salud nacional de restringir la vacunación gratuita únicamente a las zonas endémicas del país, dejando a Santa Fe fuera de esa cobertura.

El 13 de agosto pasado, dicha cartera anunció que la vacuna contra la fiebre amarilla se aplicará de forma gratuita únicamente en las provincias consideradas zonas de riesgo: Misiones, Corrientes, Formosa y algunos departamentos de Salta, Jujuy y Chaco. La medida, que busca ahorrar apenas 700 mil dólares, deja afuera a Santa Fe.

En Rosario, esto implica que quienes necesiten la inmunización para viajar al exterior deberán recurrir a farmacias y vacunatorios privados, donde hoy el costo asciende a unos $214.000. Ninguna obra social ni prepaga cubre la aplicación, lo que vuelve el acceso aún más restrictivo.

A esto se suma la escasez: actualmente el stock en farmacias es muy bajo, y se espera un pico de demanda hacia noviembre y diciembre, de cara a las vacaciones de verano. Especialistas recomiendan aplicarse la dosis entre 10 y 15 días antes de viajar a destinos con circulación viral como Brasil.

La vacuna contra la fiebre amarilla es altamente efectiva y, según la OMS, ofrece protección de por vida. La enfermedad, transmitida por la picadura de mosquitos infectados, puede provocar cuadros graves e incluso ser mortal.

Por otro lado, las farmacias rosarinas continúan registrando algo de demanda por la vacuna contra el dengue, en especial para completar esquemas (las dosis deben aplicarse con un intervalo de tres meses).