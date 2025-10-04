En los últimos años, tras la pandemia del coronavirus, el suicidio se convirtió en uno de los problemas de salud pública más complejos y urgentes. En Argentina, entre abril de 2023 y abril de 2025, se notificaron 15.807 intentos de suicidio, un promedio de 22 episodios por día. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que se producen más de 720 mil suicidios por año en todo el mundo. Y que por cada hecho consumado hay entre 20 y 40 intentos.

Teniendo en cuenta esta problemática, la Provincia lanzó una Guía de Cuidados ante intentos de suicidio, autolesiones y suicidio, un material que busca orientar a los equipos de salud en la detección temprana, la atención inmediata y el acompañamiento sostenido de estas situaciones, con un enfoque integral y comunitario.

“Para nosotros la ideación suicida, las autolesiones y los intentos suicidio son urgencias y hay que armar una red de cuidado para esa persona", indicó la coordinadora del Programa Provincial de Abordaje del Suicidio, Cristina Gentile, y explicó que el documento elaborado por el Gobierno cuenta con una parte teórica que aborda al suicidio como problemática compleja y global, y otra práctica que orienta el accionar frente a intentos y autolesiones.

Según comentó la psicóloga, la guía propone pensar cómo acompañar a alguien que atraviesa una situación crítica, estar atentos a los factores de riesgo, garantizar el seguimiento y trabajar también la postvención, es decir, lo que corresponde después de un suicidio consumado. Además, el documento incluye un marco legal específico para niños, niñas y adolescentes. “La guía intenta que los equipos de Salud puedan aboradar estos temas más allá de si hay profesionales de la Salud Mental o no", apuntó la funcionaria, en diálogo con Rosario Plus.

Respecto al abordaje de la problemática, Gentile dijo: “El tema del suicidio es multifactorial, tiene que ver con el sujeto individual, con lo social, con lo económico, con lo cultural; la lectura tiene que ser amplia, puede haber un hecho que desencadene el acto, pero una persona no se suicida por una razón”.

En cuanto a las preocupantes cifras que se registraron tras la pandemia del coronavirus, la profesional indicó: “Los números son muy importantes porque nos sirven como insumos para el armado de las políticas públicas, la lectura en relación a las cifras tienen que ver con trabajos regionales, los abordajes tienen que ser integrales e intersectoriales”. En este sentido, la coordinadora del Programa Provincial de Abordaje del Suicidio subrayó también la importancia del registro de la información: “Necesitamos contar con datos claros y de calidad. Estamos incorporando nuevos códigos que diferencien autolesiones de intentos de suicidio, lo que nos permitirá tener estadísticas más precisas y planificar mejor las intervenciones”.

Por último, la psicóloga hizo referencia a algunos de los mitos que se generan en torno a esta problemática: “No es verdad que si hablomos de suicidio la gente se suicida, todo lo contrario. Para aquel que tiene ideación suicida, es importante que haya alguien que escuche. El suicidio se puede prevenir”.