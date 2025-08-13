Un equipo multidisciplinario del Hospital Garrahan logró separar con éxito a dos gemelas siamesas nacidas en abril pasado en Rosario. Las pequeñas estaban unidas por el abdomen y compartían parte del esternón y el hígado, un cuadro que, aunque infrecuente, la institución pública ya ha tratado con alto índice de efectividad.

La compleja cirugía se realizó a comienzos de agosto, luego de tres meses de preparación que incluyeron ensayos y simulaciones para planificar cada paso. El procedimiento estuvo a cargo del Dr. Víctor Ayarzábal y liderado en quirófano por el jefe Mariano Boglione, quien destacó que, aunque se trataba de una intervención riesgosa, “la probabilidad de supervivencia era alta”.

Uno de los factores determinantes para el éxito fue que cada niña contaba con su propio hígado funcional. “Si bien nacieron unidas por este órgano y una partecita del esternón, pudimos seccionarlos de manera que cada una conserve el suyo en correcto funcionamiento”, explicó Boglione.

Las bebés nacieron con 1.800 gramos cada una y fueron trasladadas al Garrahan para su tratamiento. Actualmente permanecen en la unidad de terapia intensiva neonatal, ya sin asistencia respiratoria mecánica, y continúan con una evolución favorable.

Una vez que puedan alimentarse por sí mismas y completar su recuperación, recibirán el alta para regresar a la ciudad junto a sus padres.