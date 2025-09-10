Este miércoles, en el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, la ministra de Salud de Santa Fe, Silvia Ciancio, presentó en Rosario los avances del Programa provincial para el Abordaje Integral de la Problemática del Suicidio. La actividad tuvo lugar en el Acuario del Río Paraná y contó con la participación de legisladores, funcionarios de distintos ministerios y equipos de salud.

El plan provincial se organiza en seis ejes: rectoría y marcos normativos; prevención y promoción; atención y postvención; acompañamiento a trabajadores; vigilancia epidemiológica; y abordaje por curso de vida. Desde diciembre de 2023, el programa desarrolla acciones conjuntas con las áreas de Educación, Justicia y Seguridad, además de capacitaciones a personal del 107, acompañamiento a profesionales de la salud y cooperación con la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

La coordinadora del programa, Cristina Gentile, informó que ya se iniciaron Mesas Intersectoriales Regionales —la primera en Venado Tuerto— y que próximamente se presentará una Guía de orientación sobre autolesiones, intentos y suicidios dirigida a equipos de salud. También anticipó la creación de nuevos códigos de registro en el sistema provincial y capacitaciones específicas a medios de comunicación, la justicia y fuerzas de seguridad.

En paralelo, se lanzó una campaña de sensibilización que se extenderá durante todo septiembre, en línea con la estrategia de la OPS para 2024-2026. El objetivo es reducir el estigma en torno a la salud mental y promover conversaciones abiertas. La iniciativa provincial busca derribar cuatro mitos frecuentes: “Hablar lo provoca”, “Sucede sin aviso”, “Si dice que se va a suicidar es para llamar la atención” y “Si una persona intentó suicidarse una vez, nunca dejará de hacerlo”.

Durante la jornada, las autoridades destacaron que la prevención requiere de un abordaje integral e intersectorial, con la participación de todos los poderes del Estado y de la sociedad civil. “Una muerte por suicidio impacta no solo en la familia, sino también en la comunidad. Por eso necesitamos sumar esfuerzos para acompañar y construir redes de cuidado”, señalaron.