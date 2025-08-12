Proponen habilitar a farmacias a elaborar cannabis medicinal en Santa Fe
La iniciativa del diputado Marcos Corach busca permitir que las farmacias elaboren fórmulas magistrales a base de cannabis, bajo receta médica y con control sanitario. Está orientada a pacientes que hoy no encuentran respuesta en los productos industriales disponibles.
Habiendo transcurrido algunos años ya de la legalización del consumo de cannabis con fines medicinales, a los usuarios les sigue resultando dificultoso el acceso de los productos industriales disponibles. En ese marco, el diputado provincial Marcos Corach ingresó a Legislatura un proyecto de ley que habilitaría a las farmacias de toda Santa Fe a elaborar y vender medicamentos personalizados a base de cannabis, siempre bajo prescripción médica, se aclaró.
El propósito de la iniciativa parlamentaria es “garantizar el acceso seguro, legal y profesional a tratamientos con cannabis medicinal”, indicó el legislador justicialista.
Actualmente, en el sistema de salud formal solo existen productos genéricos con fórmulas fijas, que no se adaptan a las necesidades específicas de muchos pacientes. Esta limitación obliga a recurrir al mercado informal, a judicializar tratamientos o directamente a resignarse a no recibir el tratamiento adecuado.
El proyecto busca cubrir ese vacío legal y sanitario, al permitir que las farmacias preparen fórmulas magistrales —como ya ocurre con otros medicamentos— en base a materia prima vegetal de cannabis legalmente autorizada y con todos los controles de calidad, trazabilidad y seguridad.
El proyecto establece que estas formulaciones deberán realizarse en farmacias habilitadas, por profesionales farmacéuticos, con receta médica detallada y supervisión del Ministerio de Salud. Además, obliga a las obras sociales, incluido IAPOS, a cubrir estos tratamientos cuando estén indicados por un profesional de la salud.
“La salud no puede depender del azar ni del mercado negro. Este proyecto viene a dar una respuesta concreta, segura y profesional a miles de personas que hoy están desprotegidas. No es solo una propuesta sanitaria, es también una política de justicia social y de dignidad”, señala el proyecto de Corach que cuenta con el acompañamiento de las diputadas Celia Arena y Sonia Martorano.
Además de su impacto sanitario, la ley abre una oportunidad de desarrollo productivo para farmacias, laboratorios públicos y cooperativas cannábicas habilitadas, consolidando un circuito económico legal y profesional con fuerte arraigo territorial.