Con el objetivo de frenar el avance del consumo de cigarrillos electrónicos —o vapeadores— entre adolescentes y jóvenes, la diputada provincial Sonia Martorano presentó en la Legislatura de Santa Fe dos proyectos de ley que abordan el problema desde la prevención y la regulación.

En los últimos años, el vapeo creció de forma alarmante, con una percepción errónea de inocuidad. La evidencia científica demuestra que contiene nicotina y sustancias tóxicas que afectan el desarrollo cerebral, el sistema cardiovascular y los pulmones, generando dependencia y abriendo la puerta a otras adicciones.

El primer proyecto modifica la Ley 12.432 para incluir expresamente a los cigarrillos electrónicos y dispositivos similares en la prohibición de consumo, publicidad y exhibición en espacios libres de humo. Esta ampliación busca cerrar vacíos legales y garantizar que ningún dispositivo que emita humo, gases o vapores quede fuera del marco regulatorio.

El segundo crea un Programa Provincial de Difusión y Prevención del Uso de Cigarrillos Electrónicos, con campañas educativas en escuelas, clubes, centros de salud y medios de comunicación. Incluye talleres, materiales didácticos, un portal web y una línea telefónica gratuita para asesoramiento.

“Vapear no es inocuo. Es una nueva forma de adicción que amenaza con retroceder décadas de avances en la lucha contra el tabaquismo. No podemos subestimar este riesgo: tenemos que informar, prevenir y actuar ahora para cuidar a nuestras juventudes”, afirmó Martorano.

Además de su impacto sanitario, las iniciativas promueven una cultura del cuidado y de hábitos saludables en toda la provincia, fortaleciendo el trabajo conjunto entre el Estado, las familias y las comunidades educativas.